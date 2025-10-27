Por orden de un juez, Petro deberá retractarse de haber acusado a Paloma Valencia de ser “cómplice” de falsos positivos

El Juzgado 46 Administrativo de Bogotá le ha ordenado al presidente Gustavo Petro retractarse de las acusaciones lanzadas en contra de la senadora Paloma Valencia donde la señaló de haber sido una “cómplice” de los falsos positivos.

A finales del mes de septiembre, el jefe de Estado en medio de un lenguaje violento contra sus opositores y tras el escándalo ocasionado en su viaje a Nueva York donde le pidió a soldados estadounidenses desobedecer a Donald Trump, publicó un mensaje en su cuenta de X haciendo sin pruebas una acusación en contra de la senadora.

Lea también: Justicia ordena a Petro rectificar por acusaciones contra Marta Lucía Ramírez en redes sociales

“Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad”, escribió el presidente en su cuenta de X. “Como usted Paloma fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”, agregó el mandatario.