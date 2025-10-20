Corte ordena a Petro disculparse públicamente por llamar “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas

La Sala Plena de la Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a vivir una vida libre de violencias y a la no discriminación de las mujeres periodistas, al fallar dos acciones de tutela acumuladas contra el presidente Gustavo Petro.
El tribunal analizó las demandas interpuestas por el abogado Germán Calderón España y por un grupo de mujeres periodistas, quienes señalaron que las palabras del jefe de Estado durante la ceremonia de posesión de la defensora del Pueblo, el 30 de agosto de 2024, vulneraron sus derechos.