“Un grupo muy pequeño”: así calificó Petro el episodio de abucheos en evento de ProColombia

En medio de la Macrorrueda de ProColombia, que se lleva a cabo en Bogotá, en la noche del martes el presidente Gustavo Petro fue chiflado durante su intervención en el evento. Sobre lo ocurrido, el mandatario aseguró que se trató de “un grupo muy pequeño que quiso abuchear”.
Luego de que el video que circula en redes sociales se hiciera viral, el jefe de Estado salió en su propia defensa a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.
Allí reiteró que hubo “un grupo muy pequeño que quiso abuchear” y afirmó que este “fue acallado por una inmensa mayoría de los 7.000 participantes en la rueda de negocios más grande que mi gobierno ha realizado con 60 países”.