A Petro lo esperan hace 4 horas en la UdeA para su “rendición de cuentas” sobre salud

En medio de la semana final previa a las elecciones de segunda vuelta, el presidente Gustavo Petro se dirigió a Medellín, a la sede de la Universidad de Antioquia, para presentar los principales avances en acceso a la salud y en la implementación de la Política Nacional de Cuidado. Algo así como una “rendición pública de cuentas”.
El evento estaba convocado para iniciar al mediodía, pero hasta el momento el jefe de Estado no llega. Se espera que también participe el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, así como integrantes de los denominados “Equipos Básicos de Salud”, una de las principales apuestas del Gobierno para fortalecer la atención primaria en distintas regiones del país.
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EL COLOMBIANO se encuentra en el evento y evidencia cómo a la entrada hay control sobre la publicidad política, seguramente para blindarse de cuestionamientos sobre una presunta participación en política antes de las elecciones presidenciales.
Además, en el encuentro se observa cómo distintas personas hacen manifestaciones de apoyo al mandatario. Mientras los asistentes esperan la llegada del presidente, en varios momentos se escuchan consignas y cánticos favorables a la gestión del Gobierno, especialmente relacionados con programas sociales y mejoras en las condiciones de vida.