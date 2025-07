¿Petro hizo alocución presidencial sin estar en sano juicio? Hasta los médicos se alarmaron tras escuchar varias incoherencias

Durante su intervención, Petro también tuvo un lapsus y no pudo recordar una palabra en medio del discurso donde hablaba de “San Juan de Dios” por salvar “a muchísimas bogotanas y bogotanos de la peste” y, al intentar decir “como lo pagan con...” se detuvo y dijo: “como se dice... ah, ya se me olvidó” , arrastrando las palabras.

Más adelante dijo: “Allá es donde pueden vivir, porque aquí matan y los matan (...) parece que los llevan a la India, ojalá podamos”, refiriéndose a estos animales.

Desde 2023, el Gobierno había anunciado una solicitud de traslado de estos hipopótamos a India y a Filipinas, sin embargo, el problema del impacto de estos mamíferos a los ecosistemas del Magdalena Medio sigue sin resolverse.

Hace un mes, el jefe de Estado había rechazado las protestas en Puerto Triunfo, Antioquia, donde los ciudadanos marcharon contra su propuesta de entregar la Hacienda Nápoles a los campesinos, propiedad que actualmente funciona como una atracción turística e impulsa la economía de la región.

Además, en el Consejo de Ministros también se confundió al hablar de su cargo: “Yo me pasó el 80% de mi tienda... de mi tiempo... de la alcaldía... no tanto, de la presidencia... atendiendo los problemas de los conflictos de las mujeres, internos, no de afuera, eso es terrible, yo me canso”, afirmó.