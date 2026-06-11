Petro le falló a la Colombia profunda: aeropuertos prometidos no llegan al 20 % pese a gasto del presupuesto

Como una forma de conectar a las zonas más apartadas de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro planteó el mejoramiento y la realización de varias terminales para comunidades cuyo sustento dependen del transporte aéreo, sin embargo, estas obras no tuvieron un avance significativo pese a la destinación de recursos que tuvo.
Este proyecto tuvo la denominación de Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales (Asaes) y tenía destinado 363.763 millones de pesos, sin embargo, una investigación de Caracol Radio detalló que aunque se ha gastado 214.000 millones de pesos correspondiente al 60 % del presupuesto, ninguna obra alcanza el 20% de ejecución.
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Las terminales intervenidas fueron Cumaribo y La Primavera en Vichada, Bahía Solano en Chocó y Magüí Payán en Nariño. Aunque inicialmente se contemplaron 14 aeródromos, la Aeronáutica Civil priorizó cuatro para su intervención inmediata.
En los cuatro aeródromos, el que más avance tiene es el de Cumaribo, cuyo avance está en un 18,4 % mientras que en La Primavera este es del 15,3 %. La investigación del medio mencionado detalló que en Bahía Solano las obras están en un 5,5 % de avance y en Magüí Payán los trabajos ni siquiera han iniciado.