¿Quién es Vivian Aisen, la designada embajadora de Israel en Colombia durante el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella está próximo a culminar los nombramientos de quienes lo acompañarán durante su gobierno en Colombia, que iniciará este 7 de agosto de 2026 como sucesor de Gustavo Petro. Este sábado realizó un movimiento clave para el Departamento de Prosperidad Social (DPS), al designar como directora a Sandra Suárez Pérez, quien fue ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial durante el primer gobierno de Álvaro Uribe. Esta vez, el nuevo anuncio está relacionado con la designación de Vivian Aisen como la nueva embajadora de Israel en Colombia. Esto se hace en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, las cuales permanecían rotas desde mayo de 2024 por decisión de Petro.

Aisen tendrá la tarea de lograr que ambos países vuelvan a convertirse en aliados estratégicos, aprovechando la disposición del presidente israelí, Isaac Herzog, para que fortalezcan la comunicación y retomen con mayor fuerza las exportaciones e importaciones de alimentos, maquinaria, fertilizantes, carbón, entre otros. “Me siento profundamente orgullosa y honrada de haber sido aprobada por el Gobierno de Israel para servir como Embajadora de Israel en Colombia. Vivimos un momento muy especial en las relaciones entre nuestros dos países”, escribió Vivian Aisen en su cuenta de X. “Estoy convencida de que trabajaremos juntos por la prosperidad de nuestras naciones y el bienestar de nuestros pueblos. ¡Estoy ansiosa y emocionada ante la perspectiva de asumir próximamente mis funciones y representar a Israel en Colombia!”, agregó.

¿Quién es Vivian Aisen, la embajadora de Israel en Colombia?

De acuerdo con el portal Forum Dvorah, una organización israelí dedicada a promover la participación de mujeres en política exterior y seguridad nacional, Vivian Aisen es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Hebrea de Jerusalén y cuenta con una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Tel Aviv. Su trayectoria diplomática y geopolítica es amplia. En 1995 ingresó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, donde se desempeñó como directora para México y Centroamérica.

También ha ocupado misiones diplomáticas en Kazajistán, Chile, Bélgica y, en dos ocasiones, en el Reino Unido. Además del hebreo, habla español, portugués, inglés y francés. El director de la comunidad judía en Colombia, Marco Peckel, se pronunció tras el nombramiento de Aisen: “Bienvenida Embajadora. Acá la recibiremos como se merece. Israel y Colombia paises hermanos. Desde la comunidad judía estamos contando los días hasta su llegada”, escribió en su cuenta de X. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas