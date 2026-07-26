¿Quién es Vivian Aisen, la designada embajadora de Israel en Colombia durante el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella está próximo a culminar los nombramientos de quienes lo acompañarán durante su gobierno en Colombia, que iniciará este 7 de agosto de 2026 como sucesor de Gustavo Petro.
Este sábado realizó un movimiento clave para el Departamento de Prosperidad Social (DPS), al designar como directora a Sandra Suárez Pérez, quien fue ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial durante el primer gobierno de Álvaro Uribe.
Esta vez, el nuevo anuncio está relacionado con la designación de Vivian Aisen como la nueva embajadora de Israel en Colombia. Esto se hace en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, las cuales permanecían rotas desde mayo de 2024 por decisión de Petro.