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Petro admitió contactos de funcionarios de su Gobierno con ‘Papá Pitufo’: “Eran para traer a Marín a Colombia”

El mandatario aseguró que dichos contactos tenían como único fin lograr la comparecencia del señalado ‘zar del contrabando’ ante la justicia en Colombia. Sin embargo, reveló que la estrategia se vio frustrada porque “varios agentes de inteligencia aprovecharon eso para pedir dinero”.

  • En el mismo informe en el que se revelaron los audios, el presidente Gustavo Petro aseguró que “todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”. FOTO: Colprensa
    En el mismo informe en el que se revelaron los audios, el presidente Gustavo Petro aseguró que “todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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En medio de la sacudida mediática que han dejado unos audios que exponen nexos y encuentros entre altos funcionarios del Gobierno —incluido Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)— y el equipo jurídico de Diego Marín, conocido como alias Papá Pitufo, desde Presidencia, se conoció la versión de Gustavo Petro.

Ante la gravedad de las revelaciones, que sugieren ofrecimientos de beneficios judiciales por fuera de los canales legales, el mandatario rompió el silencio para justificar las actuaciones.

Según Petro, los acercamientos no fueron una concesión a la criminalidad, sino una estrategia de Estado. “Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”.

Además, señaló que “varios agentes de inteligencia aprovecharon esto para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades”.

Entérese: Investigación contra oficial de Policía revelaría nexos de “Papá Pitufo” con generales y “personas” de Presidencia

La hipótesis de un “pacto” de silencio

Uno de los puntos más álgidos de la reacción presidencial fue la mención directa a la Fiscalía General de la Nación. Petro cuestionó la celeridad y la intención de los investigadores en el caso de Marín, sugiriendo que el organismo ha preferido “perseguir al Gobierno” en lugar de confrontar el caso de Marín.

También se estableció que “la Fiscalía le dictaminó unos cargos que lo excarcelan por solo investigar del 2023 en adelante; sacaron al fiscal que sí tenía las pruebas en el proceso, la decisión de la fiscal del caso de solo investigar a partir del 2023 cuando Marín lleva 38 años delinquiendo con una fuerte infiltración en el Estado, le demostró al señor Presidente que la Fiscalía solo quería perseguir al Gobierno, cuando el presidente Petro perseguía a Marín hasta lograr su control en España y Portugal hablando con el presidente español y el primer ministro”.

Amplíe la noticia: ¿Quién es quién en el escándalo de los encuentros secretos entre funcionarios de Petro con abogado de ‘Papá Pitufo’?

La acusación subió de tono cuando el jefe de Estado planteó la existencia de una alianza oscura para evitar que alias Papá Pitufo regrese al país a declarar. Petro manifestó creer “seriamente” que pudo “existir un pacto entre funcionarios de la Fiscalía y directivos de la DNI para evitar que Marín fuera llevado al país y, en cambio, aprovechar su situación”.

Con esta declaración, el mandatario sugiere que sectores del propio Estado estarían interesados en silenciar al contrabandista para proteger intereses particulares.

Por el momento, la Casa de Nariño ha optado por el hermetismo tras estas declaraciones, señalando que “la Presidencia indicó que no hará más pronunciamientos sobre este tema”.

Puede leer: Las 5 frases más controversiales entre Jorge Lemus y el abogado de ‘Papá Pitufo’ que involucran al gobierno Petro

Los audios, los encuentros y el entramado

Noticias Caracol reveló este domingo un nuevo escándalo que sacude al gobierno de Gustavo Petro. Se trata de los nexos y reuniones secretas que han sostenido funcionarios públicos con uno de los abogados de Diego Marín, alias Papá Pitufo, señalado como uno de los mayores contrabandistas de Colombia.

La Unidad Investigativa del noticiero tuvo acceso a las grabaciones de dos reuniones que se llevaron a cabo a principios de 2025, en las que se evidencia que cuatro miembros del Gobierno tuvieron comunicación directa con Marín, incluso antes que cualquier autoridad colombiana.

Hay que recordar que ‘Papá Pitufo’ fue señalado por supuestamente entregar $500 millones en efectivo a la campaña Petro Presidente. Y aunque el mandatario ha negado rotundamente la entrada de dinero del contrabando a su campaña, las investigaciones judiciales y periodísticas han continuado revelando nuevos detalles sobre Marín, su red y la presunta “donación”.

Una de las grabaciones reveladas por Noticias Caracol tiene fecha del 26 de febrero de 2025 y corresponde a una reunión que Jorge Lemus, entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) –quien, de hecho, esta semana renunció a la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)–, sostuvo con Luis Felipe Ramírez, el abogado de ‘Papá Pitufo’.

En contexto: Nuevos audios revelan reuniones secretas entre jefe de inteligencia de Petro y abogado de ‘Papá Pitufo’, ¿qué dicen?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué dijo Petro sobre ‘Papá Pitufo’?
Afirmó que los contactos con su entorno fueron una estrategia de inteligencia para llevarlo a Colombia, no una negociación ilegal.
¿Qué papel juega la Fiscalía en este caso?
El presidente cuestionó que el ente investigador estaría enfocando sus acciones en el Gobierno y no en la trayectoria criminal de Marín.
¿Qué revelan los audios?
Evidencian reuniones entre funcionarios y el abogado del contrabandista antes de que intervinieran autoridades judiciales.

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