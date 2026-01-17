Petro acepta que se gastó $10.000 millones de pesos del erario para abogados en EE. UU. con la idea de salir de la Lista Clinton

El presidente Gustavo Petro aceptó utilizar recursos públicos para el pago de abogados personales que lo defenderán en su intención de salir de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), conocida como la Lista Clinton.
El mandatario defendió este sábado 17 de enero el contrato por valor de 10.000 millones de pesos para la defensa de él y su familia, porque es el costo de las visitas que políticos de la oposición hicieron a los Estados Unidos.
“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió el mandatario en su cuenta de X.