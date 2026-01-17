Petro acepta que se gastó $10.000 millones de pesos del erario para abogados en EE. UU. con la idea de salir de la Lista Clinton

El presidente Gustavo Petro aceptó utilizar recursos públicos para el pago de abogados personales que lo defenderán en su intención de salir de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), conocida como la Lista Clinton. Le puede interesar: ¿Qué está haciendo el Gobierno para evitar que grupos armados interfieran en las elecciones? El mandatario defendió este sábado 17 de enero el contrato por valor de 10.000 millones de pesos para la defensa de él y su familia, porque es el costo de las visitas que políticos de la oposición hicieron a los Estados Unidos. “Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El presidente respondió de esta manera a un mensaje de la periodista Salud Hernández, que cuestionaba cómo Petro creía que el Estado era su banco personal, como crítica puntual a la operación en Estados Unidos. Según la información conocida, la presidencia suscribió un contrato directo por 10 mil millones de pesos con la firma Amadeus Consultancy Limited con fondos correspondientes al Presupuesto General de la Nación. El objetivo de este contrato tiene la finalidad de suministrar asesoría, representación y defensa jurídica del presidente y su esposa Verónica Alcocer ante las autoridades de los Estados Unidos tras ser incluido en la lista Clinton.

Esta contratación, que ha recibido diversos cuestionamientos de otras figuras de diferentes sectores del país —sobre todo tras la confirmación del mismo Petro—, está desde hace varios días bajo la lupa de la Procuraduría mediante la apertura de una indagación previa. El ministerio público busca establecer si en la celebración del contrato se cumplieron los principios y requisitos previstos en la normativa de contratación estatal. Además de verificar la legalidad del proceso.

La Procuraduría abrió investigación

Hace un par de días, se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa tras la denuncia sobre un presunto detrimento de recursos del Estado en la contratación de una firma internacional de abogados para la defensa del jefe de Estado. El recurso fue presentado por la representante a la Cámara Katherine Miranda,luego de afirmar que se suscribió un contrato por 10.000 millones de pesos entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la firma extranjera Amadeus Consultancy Limited para la prestación de servicios de asesoría en asuntos de sanciones financieras. Lea también: Denuncian millonario contrato a abogado que defendería “gratis” a Petro tras inclusión a la Lista Clinton La congresista Miranda precisó que el servicio jurídico para el jefe de Estado, que según el abogado Daniel Kovalik (representante legal) era gratuito, “terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario con su firma de abogados, financiado con los impuestos de todos los colombianos, sin que exista hasta ahora una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía, ni el procedimiento de contratación”.

La Procuraduría encontró, en principio, que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 001 de 2026 el 9 de enero de 2026, con plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026, mediante la modalidad de contratación directa, con la firma Amadeus Consultancy Limited, por un valor aproximado de $10.000 millones, con cargo al Presupuesto General de la Nación.

Fuertes críticas contra el presidente Petro

Esta nueva acción del gobierno de Gustavo Petro, confirmada por el mismo presidente, desató muchas críticas en poco tiempo. Una de las primeras fue la periodista Salud Hernández, que dijo puntualmente lo siguiente.

“Creen que el Estado es su banco. Petro firmó contrato con abogados gringos para pagarles ¡10 mil Millones! para asesoría para él y Verónica por la Lista Clinton en solo 4 meses: de enero a abril. Este gobierno es abusivo y corrupto”, expresó. Otro que se pronunció al respecto fue Germán Ricaurte, un economista candidato a la Cámara por Bogotá, y quien desde el pasado 10 de enero reveló esta nueva polémica del gobierno de Gustavo Petro, al publicar el contrato. “El Presidente Gustavo Petro confirma la denuncia que hicimos desde la Unidad Contra el Gasto Hormiga: usó 10.000 millones de pesos de nuestros impuestos para contratar a los abogados por su inclusión en la lista Clinton. Es un completo abuso y los haremos responder fiscal y disciplinariamente”, afirmó.

Desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal también se sumó a la ola de críticas contra el presidente tras afirmar que esa gran cantidad de dinero fue lo que le costó por culpa de las visitas de sus detractores a Washington. “¿Eso nos costó? No Petro, usted deberá responder ante la justicia. Los colombianos no tenemos porqué pagar su pésimo actuar, favoreciendo criminales con diálogos de paz y sin persecución al narco”, detalló. También le puede interesar: Petro le dice al ELN que “se sienten y reflexionen” tras ataque en Tibú que dejó un soldado muerto y otros cuatro heridos