Al estilo Petro, Abelardo de la Espriella encabezó su primer consejo de ministros antes de posesionarse

A menos de un mes de su posesión como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella encabezó este viernes 10 de julio el primer consejo de ministros de su gobierno, pese a que todavía no ha asumido oficialmente el cargo.
La reunión se realizó a las 6:00 de la tarde en Barranquilla y contó con la presencia de los 11 ministros que han sido designados hasta el momento, además del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.
El encuentro, que por su formato recordó los consejos de ministros que durante el gobierno de Gustavo Petro se realizaron de manera pública y televisada.