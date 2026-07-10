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Francisco Fydriszewski se despide del DIM: “Hoy me toca cerrar una etapa muy especial”

También se han ido Francisco y Léyser Chaverra, José Ortiz, José Luis Chunga, entre otros.

  • El delantero Francisco Fydriszewski anunció en sus redes sociales que no seguirá en el DIM, pero al parecer seguirá en el fútbol colombiano.FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El delantero Francisco Fydriszewski anunció en sus redes sociales que no seguirá en el DIM, pero al parecer seguirá en el fútbol colombiano.FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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El delantero Francisco Fydriszewski confirmó en sus redes sociales que no continuará en el Independiente Medellín, algo que se venía especulando en los últimos días, y su nuevo club es el Junior de Barranquilla.

En el mensaje que publicó en sus redes, el Polaco mencionó que “hoy me toca cerrar una etapa muy especial y despedirme del DIM, un club que me ha dado muchísimo”.

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En su mensaje, dijo también: “Quiero agradecer profundamente a los dirigentes por la confianza y a todos los empleados del club, que en el día a día hacen que todo funcione de la mejor manera. A mis compañeros, gracias por cada entrenamiento, por el esfuerzo compartido en la cancha y por el gran grupo humano que formamos”.

En su dedicatoria para los aficionados, el Polaco mencionó: “Sobre todo, quiero dedicarle un agradecimiento enorme a la gente. A cada hincha que me brindó todo su cariño y apoyo incondicional en cada partido. Ustedes son el alma de este equipo y me hicieron sentir como en casa desde el primer día”.

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También resaltó: “He pasado momentos muy lindos en esta institución y otros no tanto, pero sin dudas llevaré siempre en mi corazón todo el afecto que me han dado. Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo por esta camiseta en cada partido. Les deseo el mayor de los éxitos en todo lo que viene”.

De esta manera, el goleador que tuvo una gran temporada con el DIM en 2025, cuando consiguió 15 goles en la Liga y cinco por la Copa BetPlay.

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Fydriszewski se ganó el cariño de los aficionados, que de inmediato reaccionaron a su despedida, deseándole éxito en su camino y lamentando su partida, ya que es uno de los jugadores que contaban con el reconocimiento de los hinchas rojos, que esperaban que siguiera en el Poderoso.

La Liga BetPlay-2 arranca el próximo viernes, 24 de julio, y el DIM jugará el sábado 25 ante Pasto, en el estadio Metropolitano de Ditaires, a las 4:00 de la tarde.

¿Quiénes son los jugadores que no siguen en el DIM?

Nezareth Segura y Dávinson Estupiñán: Fueron cedidos de manera definitiva al Bogotá FC.

Daniel Londoño: Llegó a un acuerdo entre clubes con Once Caldas, para que el jugador vaya a préstamo, con opción de compra.

Iker Blanco: Cedido a préstamo a Orsomarso, sin opción de compra y con cláusula de repesca.

Francisco Chaverra: Cedido a préstamo a Millonarios, con opción de compra.

Léyser Chaverra: Jugará a préstamo en Deportivo Cali, con opción de compra.

Francisco Fydriszewski: El Junior de Barranquilla hizo uso de la cláusula de rescisión del contrato, finalizando así su vínculo con nuestra institución.

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