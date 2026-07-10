Francisco Fydriszewski se despide del DIM: “Hoy me toca cerrar una etapa muy especial”

El delantero Francisco Fydriszewski confirmó en sus redes sociales que no continuará en el Independiente Medellín, algo que se venía especulando en los últimos días, y su nuevo club es el Junior de Barranquilla.
En el mensaje que publicó en sus redes, el Polaco mencionó que “hoy me toca cerrar una etapa muy especial y despedirme del DIM, un club que me ha dado muchísimo”.
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En su mensaje, dijo también: “Quiero agradecer profundamente a los dirigentes por la confianza y a todos los empleados del club, que en el día a día hacen que todo funcione de la mejor manera. A mis compañeros, gracias por cada entrenamiento, por el esfuerzo compartido en la cancha y por el gran grupo humano que formamos”.