Procuraduría investiga a dos policías de Antinarcóticos por posibles irregularidades en contratación

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra dos integrantes del comité evaluador jurídico de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN) de la Policía por presuntas irregularidades en un proceso de selección abreviada que se encuentra en curso.

Esa entidad informó que los investigados son Luis Francisco Vargas Bautista y Ginneth Andrea Vivas Chepe, quienes habrían participado en la evaluación jurídica del proceso contractual.

El Ministerio Público busca establecer si incurrieron en una actuación irregular o no al negar la modificación de uno de los integrantes del consorcio rural, pese a que la solicitud habría sido presentada y registrada oficialmente en Secop antes del cierre del plazo para la recepción de ofertas.

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Según ese organismo de control, la actuación disciplinaria tiene como objetivo determinar si la exclusión del consorcio participante estuvo justificada o si, por el contrario, se habría desconocido la normativa aplicable en materia de contratación estatal.

Dentro de la investigación, la Procuraduría ordenó la recolección de pruebas documentales y anunció que escuchará en versión libre a los funcionarios involucrados, con el fin de establecer si hubo posibles afectaciones a los principios de transparencia, igualdad, selección objetiva y debido proceso.

El Ministerio Público deberá determinar si las decisiones adoptadas por los integrantes del comité evaluador se ajustaron a las reglas del proceso contractual o si existieron actuaciones que pudieron afectar la participación de uno de los oferentes.

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