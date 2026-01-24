Del descrédito al tarjetón: estos son los cuestionados que buscan llegar al Congreso

No hay partido o movimiento político que esté exento. Sin importar si se trata de una agrupación o coalición de tendencia de izquierda, derecha o centro allí aparecen y pululan con miras a las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo. Se trata de personajes cuestionados, con líos judiciales, alfiles de polémicos políticos, algunos sin más mérito que ser herederos de poderosos clanes regionales u otros con familiares implicados en sendos escándalos.
Todos tienen un único propósito: asegurarse un cupo en el próximo Parlamento que asumirá a partir del 20 de julio. Hay de todo. Desde políticos con procesos abiertos por violencia intrafamiliar o agresiones contra la mujer, pasando por dirigentes con acusaciones de acoso sexual o de promover la precarización laboral, hasta actuales congresistas salpicados por maniobras non sanctas en el escándalo de corrupción que desangró la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como implicados en presuntas irregularidades administrativas.
En el listado no pueden faltar aquellos que, con poderosos padrinos y clanes regionales detrás, insisten en hacer del poder en Colombia un ejercicio de sucesión entre amigos, familiares y roscas.