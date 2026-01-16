Ellos eran la pareja de adultos mayores que fue víctima de aparatoso choque múltiple en Bogotá

El impacto del choque quedó reflejado en cómo quedaron los carros involucrados. Dos vehículos, una camioneta y un automóvil, y una moto quedaron destruidos tras el golpe múltiple. Otra camioneta también sufrió daños colaterales por el accidente. La escena impactó y congestionó la avenida carrera 68 con calle 72 entre las localidades de Engativá y Barrios Unidos, en Bogotá. Decenas de conductores detuvieron sus carros y los peatones corrieron a ver lo que había ocurrido y a socorrer a quienes podían. Eran las 2:53 de la tarde de este jueves e inicialmente se pensó en que lo ocurrido solo había sido producto del choque múltiple.

Sin embargo, con el paso de las horas y la llegada de las autoridades y los organismos de emergencia a atender el accidente se supo que todo había sido generado por una persecución que uno de los conductores involucrados había emprendido contra dos presuntos fleteros que lo habían robado metros atrás a bordo de la moto, también implicada en el siniestro. En videos: Así ocurrieron los desmanes que obligaron a terminar anticipadamente el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena El conductor asaltado fue el de la camioneta, que en su afán de alcanzar a los presuntos ladrones los arrolló y estos a su vez, impactaron contra una volqueta y otro vehículo, que se llevó la peor parte en el accidente.

Al final, el saldo fue trágico: tres muertos por el siniestro, los dos ocupantes del vehículo que eran una pareja de adultos mayores, y uno de los presuntos fleteros. De hecho, en imágenes que circulan en redes sociales se ve a los dos señalados ladrones tendidos sobre la vía. Junto a uno de ellos quedó el arma con la que habrían cometido el asalto y otros objetos de los sujetos.

Tras el accidente, que también dejó seis heridos, aparecieron videos de pocos segundos en los que se observan el robo y la persecución previa que generó el accidente. El asaltado habría ocurrido en el sector de Las Ferias, en Engativá, y hasta el momento del choque habrían transcurrido unos 50 minutos. Las grabaciones registradas por cámaras de seguridad y obtenidas por varios medios muestran cuándo los dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a una persona cuando salía de un restaurante.

Tras el presunto atraco, la motocicleta huyó a alta velocidad, segundos después, se observa cómo el vehículo de la víctima, una camioneta gris tipo platón, inició la persecución en uno de los sentidos de la carrera 68C, luego la tomaron en el otro sentido. Luego, a pocos metros, en la calle 72 se produjo el choque múltiple. Siga leyendo: “No convierta la discusión en temas políticos”: Alcaldía de Bogotá responde a MinTransporte sobre alza de pasaje en TransMilenio Además de los tres muertos, dos de ellos identificados como Santiago Rodríguez y Clara Lucía León Bernal, ambos de 68 años, y el presunto ladrón; los seis heridos son un segundo asaltante, el hombre víctima del robo, dos mujeres y dos menores de edad que viajaban en la camioneta que persiguió a los delincuentes. El hombre que inició la persecución, por su parte, sería investigado por el delito de homicidio doloso.