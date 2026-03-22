Periodistas denuncian que Hollman Morris silencia a mujeres que lo acusan por presunto acoso

Un grupo de periodistas, escritoras y abogadas publicó un comunicado en el que denuncian un presunto patrón sistemático de acciones para silenciar a mujeres que han acusado de acoso sexual a Hollman Morris, actual director de RTVC. Lea aquí: Denuncian que abogada de Hollman Morris firmó contratos por $445 millones en RTVC El documento, firmado por más de 40 mujeres —entre ellas María Jimena Duzán, Jineth Bedoya Lima y Catalina Ruiz-Navarro— expone el caso de Lina Castillo como un ejemplo de lo que califican como una estrategia de intimidación y desgaste judicial. Según la carta, Castillo —militante de Colombia Humana— denunció públicamente en 2019 a Morris por comportamientos de presunto acoso cuando trabajaba en el entorno del Concejo de Bogotá. Tras hacer públicas sus acusaciones, fue demandada por el hoy gerente de RTVC por los delitos de injuria y calumnia, en un proceso que sigue en curso.

Las firmantes sostienen que, lejos de garantizar condiciones para denunciar, el sistema judicial ha terminado por revictimizar a Castillo. En el comunicado, cuestionan que la Fiscalía General de la Nación haya avanzado en el proceso contra la denunciante, a pesar de estándares constitucionales que reconocen la importancia de la denuncia pública en casos de violencia de género. El caso de Castillo ha estado rodeado de controversia desde sus inicios. Según su testimonio, Morris le habría hecho comentarios de connotación sexual y contactos físicos no consentidos durante reuniones laborales. En una entrevista pasada, relató episodios en los que el entonces concejal habría hecho insinuaciones sobre su apariencia física e incluso intentado tocarla en espacios compartidos. Siga leyendo: Hollman Morris estaría intimidando a mujer que lo denunció por presunto acoso sexual: “llegó a grabar con RTVC la audiencia en Fiscalía” A estas versiones se sumó recientemente el testimonio de una excolaboradora de Morris, quien aseguró haber presenciado comportamientos inapropiados hacia Castillo, incluyendo comentarios sexuales y actitudes que describió como “asfixiantes” dentro del entorno laboral. El comunicado también recoge denuncias sobre presuntas formas de intimidación en el proceso judicial. Según las firmantes, Morris habría asistido a audiencias acompañado de personal de RTVC e incluso con equipos de grabación del sistema público, lo que consideran una forma de presión hacia la denunciante.

Además, señalan que en audiencias virtuales el directivo ha utilizado el logo institucional de RTVC, lo que interpretan como un uso indebido del poder mediático en un proceso de carácter personal. Las críticas no se han limitado al ámbito periodístico. Voces del sector político también se han pronunciado. La representante Jennifer Pedraza cuestionó el uso de recursos públicos en medio del proceso judicial, mientras otras periodistas han advertido sobre el riesgo de que el poder institucional sea utilizado para intimidar a quienes denuncian. El documento también pone el foco en un aspecto estructural: el miedo a denunciar. Según las firmantes, muchas mujeres optan por el silencio ante el temor de represalias laborales, judiciales o personales, lo que perpetúa ciclos de impunidad en casos de violencia basada en género. Conozca: Hombre entró desnudo a un laboratorio médico en Bogotá y realizó actos obscenos frente a mujeres: luego fue capturado El caso de Lina Castillo, además, incluye graves denuncias de intimidación. De acuerdo con su relato, tras hacer públicas sus acusaciones habría recibido amenazas, incluyendo un episodio en el que fue retenida por hombres armados que le advirtieron que debía guardar silencio. Pese a que posteriormente se apartó del proceso y rectificó su denuncia en medio de las presiones, su caso ha seguido siendo un referente en el debate público sobre acoso, poder y justicia en Colombia.

Hollman Morris, director de RTVC, niega las acusaciones en su contra en medio de la controversia por el proceso judicial y las denuncias públicas. FOTO: Colprensa.