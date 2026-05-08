Así murió el estudiante de la U. de A. que había desaparecido en Caucasia

Las autoridades pertinentes confirmaron que el cuerpo hallado el martes pasado en un paraje de Caucasia sí corresponde a Gabriel Enrique Arenas Herazo, el estudiante de la Universidad de Antioquia que había desaparecido seis días antes.

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La Alcaldía de Caucasia afirmó en un comunicado que emitió el jueves en la noche que conoció la validación oficial de esta información de parte del Instituto de Medicina Legal seccional Córdoba, a donde había sido enviado el cadáver encontrado el martes pasado en el caño El Silencio, en el barrio Pueblo Nuevo, de esa población.

La confirmación se logró, según el alcalde Jhoan Oderis Montes, a través del cotejo dactiloscópico, mediante el cual se verificó que la identidad del cuerpo correspondía a la del estudiante de ingeniería agropecuaria.

“Lamentamos profundamente esta noticia que enluta a nuestro municipio y enviamos un abrazo de fortaleza a sus familiares”, agregó el mandatario.

Además, informó que gracias al sistema de cámaras de seguridad instaladas en su territorio, especialmente las de tipo LPR que permiten leer las placas de los vehículos, el miércoles fueron capturados dos presuntos delincuentes reconocidos con los alias de Chiquito y Calderón, aunque no detalló qué rol pudieron tener en la desaparición y muerte de Arenas Herazo.

A estos dos hombres les decomisaron una pistola 9 milímetros y una moto que había sido reportada como robada en otra parte del país.

Por vías extraoficiales, EL COLOMBIANO conoció que el cadáver del joven que cursaba séptimo semestre en la Universidad de Antioquia, sede Caucasia, presentaba surcos de presión en el cuello y las manos. Estas podrían ser indicios de que fue atado y posteriormente lo estrangularon.

Cuando los restos mortales fueron hallados, estos estaban tapados con una sábana. En las primeras inspecciones, integrantes de la familia reconocieron que el cuerpo tenía las mismas características de Gabriel y que la ropa era la misma con la que lo habían visto por última vez vivo, incluyendo su camiseta negra. Sin embargo, era necesaria la confirmación oficial con herramientas científicas por parte de Medicina Legal.

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El cuerpo estaba cubierto con una sábana verde y correspondía a un hombre joven. Vestía una camiseta negra, prenda que, según versiones conocidas, coincidía con la ropa que llevaba Gabriel Arenas la noche en que fue visto por última vez.