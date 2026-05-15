“No es un disidente Farc, sino un extorsionista en la cárcel”: MinDefensa sobre audio de criminal apoyando al “compañero Cepeda”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo este viernes que el audio que circuló esta semana, de un supuesto disidente de las Farc hablando de “apoyos” a la campaña de Iván Cepeda, es en realidad la voz de alias Rogelio Benavides, un extorsionista recluido en la cárcel de Picaleña, Tolima.
Sánchez aseguró que las investigaciones preliminares de la Policía permitieron establecer que quien aparece en los audios sería realmente un extorsionista recluido en el Patio 10 de la cárcel La Picaleña, en Tolima.
“Quiero hacer referencia frente a un audio que se conoció, en el cual vincularían a un criminal, ‘Rogelio Benavides’, que sería un supuesto cabecilla de unas disidencias y que estaría diciendo que ojalá ganara un candidato presidencial”, afirmó el ministro.
Sánchez indicó que el material habría sido grabado días atrás, sin relación con estructuras criminales asociadas a ‘Calarcá’, alias Mordisco o cualquier otro grupo armado organizado.
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Pedro Sánchez señaló también que los audios harían parte de dinámicas de extorsión carcelaria que, al parecer, vienen siendo coordinadas desde hace aproximadamente tres meses desde el complejo penitenciario de Picaleña, en el Tolima.