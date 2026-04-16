Elecciones: CNE confirmó a candidato del Centro Democrático ganador de curul de colombianos en el exterior

Luego de haberse llevado a cabo la respectiva jornada electoral hace más de un mes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó el candidato que se quedó con la curul internacional para la Cámara de Representantes.

Pedro Alejandro Murcia Lamprea, del Centro Democrático y con residencia en West Palm Beach, Florida, Estados Unidos, será quien ocupe esa curul durante los siguientes cuatro años a partir del 20 de julio del 2026. El aspirante, que es el primero en la lista cerrada que presentó el movimiento superó a Carmen Felisa Ramírez, quien lideraba la lista del Pacto Histórico.

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La confirmación de Murcia como representante electo se dio mediante una audiencia pública de escrutinio donde se realizó la lectura de los resultados consolidados de las votaciones. También fueron resueltas las reclamaciones generadas por testigos electorales y apoderados de los partidos involucrados, informó el organismo electoral en un comunicado.