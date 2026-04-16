x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Elecciones: CNE confirmó a candidato del Centro Democrático ganador de curul de colombianos en el exterior

Terminados los escrutinios y en medio de la espera por el transporte de votos desde otros países, el Consejo Nacional Electoral confirmó la persona que representará en la Cámara a los colombianos que están en el exterior.

  • El Consejo Nacional Electoral confirmó a Pedro Alejandro Murcia Lamprea como ganador de la curul internacional para la Cámara de Representantes. Fotos: CNE y Colprensa
    El Consejo Nacional Electoral confirmó a Pedro Alejandro Murcia Lamprea como ganador de la curul internacional para la Cámara de Representantes. Fotos: CNE y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

16 de abril de 2026
bookmark

Luego de haberse llevado a cabo la respectiva jornada electoral hace más de un mes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó el candidato que se quedó con la curul internacional para la Cámara de Representantes.

Pedro Alejandro Murcia Lamprea, del Centro Democrático y con residencia en West Palm Beach, Florida, Estados Unidos, será quien ocupe esa curul durante los siguientes cuatro años a partir del 20 de julio del 2026. El aspirante, que es el primero en la lista cerrada que presentó el movimiento superó a Carmen Felisa Ramírez, quien lideraba la lista del Pacto Histórico.

Lea también: Centro Democrático le ganó curul de colombianos en el exterior al Pacto Histórico

La confirmación de Murcia como representante electo se dio mediante una audiencia pública de escrutinio donde se realizó la lectura de los resultados consolidados de las votaciones. También fueron resueltas las reclamaciones generadas por testigos electorales y apoderados de los partidos involucrados, informó el organismo electoral en un comunicado.

Aunque ya semanas atrás el CNE había confirmado la finalización de los escrutinios de los votos correspondientes a la Cámara de Representantes, en el caso de la curul correspondiente a los colombianos que viven fuera del país hubo cuestiones logísticas que ampliaron la demora en la consolidación de los resultados.

Puede leer: Las movidas electorales de la derecha y el centro: ¿en qué están Paloma, Abelardo, Roy y Fajardo?

A diferencia de lo que se vivió el pasado domingo, 8 de marzo, en todo el territorio nacional, las elecciones en los diferentes consulados no se efectúa durante un día sino que puede llevar hasta una semana, por lo que se multiplica el trabajo de verificación al hacerse obligatorio revisar los resultados de las diferentes jornadas de votación.

Además, el traslado de los votos desde los consulados hacia Colombia fue demorado. Hasta la semana del 18 de marzo, no todas las papeletas con los votos habían llegado a Colombia, por lo que el escrutinio no podía comenzar hasta que todos los sufragios estuvieran en un mismo punto.

Sobre estas elecciones, ya el CNE y la Registraduría habían reflexionado sobre la baja participación, pues a pesar de que fuera del país hay habilitados alrededor de 1,2 millones de colombianos para votar, sólo lo hicieron algo más de 220.000 ciudadanos.

Siga leyendo: Así quedó conformada la próxima Cámara de Representantes tras el fin de los escrutinios

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué se demoraron los resultados?
Por votaciones en varios días en consulados y retrasos en el traslado de votos a Colombia
¿Cuántos colombianos votaron desde el exterior?
Aproximadamente 220.000 de más de 1,2 millones habilitados.
Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Congreso de la República
Cámara de Representantes
Centro Democrático
Consejo Nacional Electoral
Pacto Histórico
colombianos en el exterior
Votación
congresistas
Elecciones 2026
CNE
Congreso
Elecciones
Colombia
Estados Unidos
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida