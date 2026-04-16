Colombia goleó 3-0 a Brasil y jugará la final del Sudamericano Sub-17 con Argentina: vea los goles

Colombia no solo ganó: saldó una deuda, rompió una racha y dio un golpe de autoridad. En la semifinal del Sudamericano Sub-17 de Paraguay, la tricolor derrotó 3-0 a Brasil y se instaló en la gran final, donde buscará su segundo título continental de la categoría.
El partido comenzó con un guión previsible. Brasil se adueñó del balón y marcó el ritmo, mientras Colombia eligió la paciencia como estrategia. Bien plantado en defensa, el equipo nacional resistió sin sobresaltos, cerró espacios y esperó el momento exacto para golpear.
Y ese momento llegó en la segunda mitad. A los 53 minutos, Adrián Mosquera rompió el equilibrio. Fue un gol que cambió el rumbo del partido y obligó a Brasil a salir de su zona de confort. La auriverde adelantó líneas en busca del empate, pero dejó espacios que Colombia supo leer con inteligencia.