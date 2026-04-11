Voceros de bandas de Medellín ofrecen excusas por parranda en la cárcel de Itagüí

Los voceros de las bandas delincuenciales de Medellín se pronunciaron este sábado por los hechos ocurridos en la Cárcel de alta seguridad de Itagüí (Antioquia), en donde se llevó a cabo una rumba vallenata con la participación del cantante Nelson Velásquez. Sobre los hechos, dijeron que deben “ser asumidos con seriedad y en su justa dimensión”. En contexto: Cabecillas de bandas se enrumbaron en cárcel de Itagüí; llevaron hasta a un reconocido cantante vallenato. En un comunicado que dirigieron al país y a distintas autoridades (entre las que estaban en Comisionado para la Paz, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el presidente Gustavo Petro), los jefes de esas estructuras ofrecieron “Excusas Públicas” y afirmaron que asumían “la responsabilidad política” que les corresponde como voceros de paz.

“Entendemos y lamentamos el grave daño que dicho evento genera a la confianza y credibilidad que la sociedad y el Gobierno Nacional nos ha depositado”, expresaron los voceros que se encuentran en el denominado Espacio de Diálogo Sociojurídico de Paz Urbana. Sin embargo, a renglón seguido le bajaron la caña al escándalo diciendo que “no puede reducirse a interpretaciones simplistas ni responsabilidades individuales”, pues se trata de un “ejercicio complejo y colectivo, en el que intervienen distintos actores y decisiones”.

Sobre esto, afirmaron que “no es adecuado presentar a la vocería como el único factor responsable de situaciones que responden a la realidad carcelaria, y a las miserablezas que genera el presidio a la humanidad de quienes vienen cumpliendo con la ejecución de una pena”.

En ese sentido, rechazaron lo que llamaron “afirmaciones calumniosas de algunos actores políticos locales” que, para ellos, han afectado también a sus familiares y “en particular a nuestras esposas, para quienes les exigimos respeto”. De igual manera, criticaron que esas manifestaciones corresponden supuestamente al “morbo político” y a la “estrategia electoral de quienes pretenden construir la paz basada en el silencio de los sepulcros y la desesperanza de los presidios”. “Solicitamos al presidente de la República, (sic) levantar la suspensión ordenada para los diálogos de paz urbana”, indicaron los voceros de las bandas del Valle de Aburrá.