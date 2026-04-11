Voceros de bandas de Medellín ofrecen excusas por parranda en la cárcel de Itagüí

Los voceros de las bandas delincuenciales de Medellín se pronunciaron este sábado por los hechos ocurridos en la Cárcel de alta seguridad de Itagüí (Antioquia), en donde se llevó a cabo una rumba vallenata con la participación del cantante Nelson Velásquez. Sobre los hechos, dijeron que deben “ser asumidos con seriedad y en su justa dimensión”.
En contexto: Cabecillas de bandas se enrumbaron en cárcel de Itagüí; llevaron hasta a un reconocido cantante vallenato.
En un comunicado que dirigieron al país y a distintas autoridades (entre las que estaban en Comisionado para la Paz, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el presidente Gustavo Petro), los jefes de esas estructuras ofrecieron “Excusas Públicas” y afirmaron que asumían “la responsabilidad política” que les corresponde como voceros de paz.