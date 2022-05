De ese modo, la JEP descubrió toda una organización criminal en la que los militares se distribuyeron las tareas: unos se encargaban de elegir a las víctimas, otros montaban retenes ilegales o las convencían de asistir a algún lugar donde las esperaban sus asesinos, y los últimos montaban toda la escena judicial para simular un combate y no levantar sospechas.

Si Villamir no hubiera logrado escapar en medio de la noche cuando los soldados del batallón lo creían muerto, su caso hubiera sido igual al de las otras 120 víctimas que fueron perseguidas, capturadas y asesinadas en ejecuciones extrajudiciales y que luego fueron presentadas como bajas en combate para simular los “resultados operacionales” que exigían los altos mandos.

“Quiero aclararle al mundo y a los colombianos que usted no era ningún combatiente. Vengo a limpiar su nombre ”, dijo Rivera en la Audiencia de Reconocimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que él y otros 9 militares admitieron su responsabilidad en más de un centenar de falsos positivos, en un hecho histórico para el esclarecimiento de la verdad.

Apenas un par de días después, el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo reunió a los soldados y les pidió no asesinar a más habitantes de la región, pues la situación mediática ya era insostenible.

La matanza fue tal, que los habitantes del Catatumbo empezaron denunciar que algo no estaba bien con los muertos que estaba reportando el Ejército. “Su señoría, veíamos como mataban al vecino del lado, al muchacho que estudió con uno o al hijo con discapacidades de la viuda del pueblo. Por eso empezamos a denunciar y no nos creyeron”, contó uno de los habitantes de esa región ante la JEP.

Pero esos no eran los costos más altos. Resulta que los batallones empezaron a pagar hasta 1.250.000 pesos por cada víctima que terceros civiles reclutaran y llevaran a las instalaciones para hacerlos pasar como guerrilleros. Es por eso que dentro de las víctimas se encuentran hombres con discapacidades físicas o cognitivas y personas vulnerables como habitantes de calle.

Pero ese montaje no era barato. Conseguir estos recursos exigía un alto nivel de planeación y organización, pues el costo de un solo revólver en el mercado negro de la época –según consta en declaraciones rendidas ante esta Sala– podía estar alrededor de 400 mil pesos.

Algunas, como la hermana de una de las víctimas, aseguraron que no perdonarán nunca lo que esos uniformados les hicieron, pero otras, como algunas madres de Soacha, reconocieron “la valentía” de esos hombres para admitir sus crímenes y se mostraron abiertas a seguir trabajando para “que esto no nos vuelva a suceder”.

Tras más de 15 años de espera para entender qué había pasado con sus familiares, las víctimas por fin pudieron escuchar que no eran guerrilleros y que, al contrario, fueron víctimas de un “actuar sistemático del Ejército contra la población civil”.

De ese modo, y ante la imposibilidad de seguir asesinando civiles del Catatumbo, el entonces comandante del BISAN, Diego Tamayo Hoyos, recibió un propuesta el 4 de diciembre de 2007 que cambió el rumbo de los falsos positivos en esa región: trasladar víctimas desde otras regiones del país, asesinarlas y eliminar sus documentos para reportarlas como N.N sin que sus familias supieran dónde habían muerto y no pudieran reclamar.

Es coautor de la muerte de 59 víctimas entre junio de 2007 y noviembre de 2008. Supo de las ejecuciones extrajudiciales y no las denunció. Ayudó a pagar recompensas a los reclutadores de víctimas y a planear la estrategia de traer jóvenes de otras regiones.

Es responsable, como coautor, de la muerte de 43 víctimas. Aceptó ser “instigador” y amenazar a sus subalternos con no ascenderlos si no presentaban bajas. Realizó cambios en la línea de mando para tener hombres de confianza a su lado que no lo delataran.

Paulino Coronado Gámez

General (r)