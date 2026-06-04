La patrona de Colombia y su vínculo con Antioquia: ¿por qué la Virgen de Chiquinquirá es tan importante en la historia del país?

A propósito del nuevo festivo otorgado por la Ley 2578 de 2026, que declara el 9 de julio como el Día Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y lo convierte en una fiesta de carácter nacional, vale la pena recordar por qué esta advocación mariana es considerada la patrona de Colombia y una de las figuras religiosas más importantes en la historia del país. La devoción a la Virgen de Chiquinquirá es una de las tradiciones religiosas más arraigadas en Colombia y forma parte de la identidad cultural e histórica de la nación desde hace más de cuatro siglos. Según la tradición católica, el origen de esta veneración se remonta a finales del siglo XVI, cuando una imagen deteriorada de la Virgen María recuperó de manera inexplicable sus colores y formas, un hecho que fue considerado milagroso y que dio inicio a una devoción que terminaría extendiéndose por todo el territorio nacional.

En entrevista con EL COLOMBIANO, el padre Germán Valencia Jaramillo, párroco de la Basílica Menor Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de La Estrella, explicó que la historia comenzó con un lienzo encargado en 1562 por el español Antonio de Santana al pintor Alonso de Narváez, quien plasmó la imagen de la Virgen del Rosario acompañada de San Antonio de Padua y San Andrés. Con el paso de los años, la pintura sufrió graves daños por la humedad y el abandono. Sin embargo, según la tradición, el 27 de diciembre de 1586 ocurrió el acontecimiento que transformó para siempre la historia religiosa del país. Una mujer llamada Isabel y su hijo observaron un resplandor que provenía del lienzo y, al acercarse junto con la devota María Ramos, descubrieron que la imagen había recuperado sus colores y que las manchas y deterioros habían desaparecido.

La noticia se propagó rápidamente por la entonces Nueva Granada y dio origen a una devoción que trascendió regiones y generaciones. “Fue tan grande que se empezó a expandir por todas las regiones, empezó a expandirse por todo Colombia. La devoción de las personas, las familias que se comunicaban, aun en las circunstancias de aquella época difíciles de comunicación, fue expandiéndose de tal manera que empezó a ser una devoción muy particular y muy propia en Colombia”, relató el sacerdote.

Lienzo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en la Basílica Menor de La Estrella, Antioquia. Foto: Cortesía

Con el paso de los siglos, la Virgen de Chiquinquirá se convirtió en un símbolo de unidad para los colombianos. Su presencia estuvo ligada a momentos importantes de la historia nacional. Según explicó el padre Germán Valencia, el reconocimiento de esta advocación como patrona de la nación fue consecuencia directa de la expansión de la fe popular. “A raíz de esta devoción que empezó a expandirse por décadas y décadas y décadas, y la gente empezó a orar y a invocar a la Virgen María y a constatar incluso milagros, el papa Pío VII en 1829 declara esta advocación como patrona de Colombia”. Años después, el 9 de julio de 1919, el entonces arzobispo de Bogotá, Bernardo Herrera Restrepo, proclamó oficialmente a la Virgen de Chiquinquirá como Patrona de Colombia, una distinción que posteriormente fue ratificada por la Santa Sede y que consolidó su lugar como una de las figuras religiosas más importantes del país. Le puede interesar: Los tesoros y joyas ocultas de las 9 rutas de destinos religiosos que tiene Antioquia Cada año, miles de peregrinos visitan la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Boyacá, donde se conserva la imagen original y se realizan las principales celebraciones en honor a la patrona de los colombianos.

Aunque el principal centro de peregrinación en Colombia se encuentra en Boyacá, la historia de la Virgen de Chiquinquirá también tiene un capítulo fundamental en Antioquia. En entrevista con EL COLOMBIANO, el padre Germán Valencia aseguró que la Basílica Menor Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ubicada en el municipio de La Estrella, es considerada el segundo santuario más importante dedicado a esta advocación mariana. La relación de La Estrella con la Virgen se remonta al siglo XVII. Según el sacerdote, los indígenas anaconas que habitaban la región ya conocían y veneraban esta devoción. “Los indios anaconas, a quienes también les había llegado ya la devoción y veneraban a la Virgen, mandaron pintar un lienzo que trajeron de lejos. Ese lienzo es el que reposa ahora aquí en la Basílica Menor, que está en el altar”.

Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en La Estrella, Antioquia. Foto: Cortesía

Lea también: Comiendo por Colombia: deshaciendo los pasos del chachafruto La parroquia fue erigida en 1690 por el obispo Pedro Díaz de Cienfuegos, cuando este territorio aún dependía de la diócesis de Popayán. Desde entonces, el templo se consolidó como un lugar de peregrinación para miles de fieles. El lienzo conservado en La Estrella posee además una característica que lo hace único. “Este lienzo de aquí de la Basílica Menor de La Estrella tiene como característica especial una pequeña estrella a un costado, en la parte superior del cuadro entre la Virgen y San Antonio. Esa estrella no tiene el lienzo de Chiquinquirá, es como lo que hace exclusivo el lienzo de aquí de La Estrella”, explicó Valencia. Para el sacerdote, este detalle también está profundamente ligado a la identidad del municipio. “Esa estrella que está allí de más, fuera de la orla del manto de la Virgen, prácticamente tiene que ver con el nombre del municipio de La Estrella. El municipio de La Estrella tiene que ver mucho con la Chinca. De hecho, el himno del municipio de La Estrella nombra a la Chinca de manera muy especial”.

Lienzo de la Virgen de Chiquinquirá conservado en la Basílica Menor de La Estrella. La pequeña estrella visible en la parte superior distingue esta imagen de la original de Boyacá. Foto: Cortesía.

La importancia del santuario fue reconocida oficialmente por la Iglesia católica en el siglo XX. “El papa Juan XXIII en 1959 envió una bula para coronar la Virgen de manera especial, resaltando la devoción de este lienzo de aquí de La Estrella, porque ya era un lugar de peregrinación reconocido”, recordó el párroco. Más tarde, “el papa Juan Pablo II en 1986 declaró el templo como Basílica Menor. Es decir, es un honor, un título honorífico para resaltar sobre todo la parte de peregrinación”. Por esa historia y tradición, Valencia considera que el santuario antioqueño ocupa un lugar privilegiado entre los templos dedicados a la Virgen de Chiquinquirá en América Latina. “De tantos santuarios que hay no solamente aquí en Colombia, también los hay en Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá, el segundo más importante por su antigüedad, por lo que ha representado y por su peregrinaje es este aquí de La Estrella, en Antioquia”. Conozca: Comienza junio: el mes del Mundial y de los tres festivos, prográmese Actualmente, el templo sigue siendo un destino permanente de peregrinación. “La gente no solamente de este lugar, sino también de Medellín y de otros lugares, visitan continuamente la Basílica Menor; aquí vienen a colocar a los pies de la Virgen María sus intenciones y muy especialmente siempre se consagra a Colombia”, concluyó el sacerdote.

Peregrinos en la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en La Estrella, Antioquia. Foto: Cortesía

Además de las celebraciones nacionales del 9 de julio, en La Estrella se realizan cada septiembre unas festividades que se han convertido en una de las tradiciones religiosas más representativas del municipio. Durante más de dos semanas, distintos sectores de la población rinden homenaje a la Virgen con procesiones, carrozas y actividades comunitarias que mantienen viva una devoción que lleva más de tres siglos arraigada en Antioquia.

La Iglesia celebra la creación del nuevo festivo nacional para honrar a la patrona de los colombianos

Para el padre Germán Valencia Jaramillo, la creación del nuevo festivo nacional representa un reconocimiento a una de las expresiones de fe más importantes de Colombia y a la profunda huella que la Virgen de Chiquinquirá ha dejado en generaciones de creyentes. “El que se haya impulsado un día especial, un día de fiesta en honor de Nuestra Señora Rosario de Chiquinquirá es un motivo de alegría para la Iglesia en cuanto se visibiliza la gran misericordia del Señor que a través de su Madre se ha manifestado. Es la luz del Señor con el ejemplo, con el testimonio, con la intercesión y con ese regalo que nos da de María como Madre Nuestra”, concluyó. Siga leyendo: De cara al Mundial, el papa León XIV pide rezar por el deporte en junio: esta es la oración completa