¿Por qué a Egan Bernal le dieron un pasaporte del modelo antiguo?

Luego de la imagen que se hizo viral en la que aparecía haciendo fila frente a la Cancillería en Bogotá, el ciclista colombiano Egan Bernal logró completar la renovación de su pasaporte. “¡Pasaporte listo en tiempo récord, al mejor estilo Egan!”, dijo la Cancillería junto a fotos y videos del deportista. Aquellas fotos suscitaron polémica en redes sociales, puesto que el pasaporte que recibió fue uno de los modelos viejos, los que expedía Thomas Greg and Sons. ”¿Si se dieron cuenta del detalle? Después del fiasco de los pasaportes, la cancillería de Petro hace alarde que ya le entregaron el pasaporte a Egan Bernal para el Giro de Italia. Pero no fue de los que tanto han jodido hechos por Portugal, sino los de Thomas Greg (sic)”, dijo un usuario identificado como Juan Camilo.

Es importante aclarar que no se trata de una irregularidad. El nuevo contrato de pasaportes incluye los detalles: durante la primera parte del proceso, Thomas Greg and Son seguirá presente y se expedirán los pasaportes del viejo diseño hasta agotar existencias. Además, los primeros pasaportes nuevos serán fabricados en Portugal. Antes de la polémica, Viviana León, gerente de la Imprenta, le había explicado a El Espectador que “se pasa de un esquema de tercerización a uno de control directo del Estado, con soporte en cooperación internacional y transferencia tecnológica”.

Sobre la presencia de Thomas Greg and Sons, León explicó: “El operador saliente mantiene sus obligaciones contractuales hasta el cierre de su ciclo, y durante un periodo de transición de un mes, se garantiza continuidad del servicio sin ruptura operativa”. Entérese: Malos tratos, persecución y otras denuncias contra Viviana León, gerente de la Imprenta Nacional

¿Cómo Egan Bernal pudo conseguir su pasaporte?

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el corredor pudo adelantar el trámite, luego de los inconvenientes registrados días atrás por la caída del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac), que afectó varios servicios, entre ellos la expedición y apostilla de documentos. La escena del campeón del Tour de Francia generó sorpresa entre los ciudadanos, ya que se le vio esperando como cualquier usuario en medio de la contingencia. Durante esa jornada, varias personas aprovecharon para acercarse y tomarse fotografías con el deportista mientras aguardaban atención. En contexto: Egan Bernal ya tiene pasaporte y podrá viajar a Europa, ¿qué le espera en su calendario? En declaraciones a Noticias Caracol, el propio Bernal explicó que dejó el trámite para última hora, confiado en la rapidez con la que había realizado el proceso en ocasiones anteriores. Al final, pudo viajar sin más contratiempos.

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