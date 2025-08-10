Partido Conservador lucha para evitar embargo de su sede en Bogotá ¿Qué pasó?

A inicios de año, a la sede del Partido Conservador llegó una orden de embargo. Las alarmas se encendieron rápido: el juzgado 51 civil del Circuito de Bogotá aseguró que iba a tomar $1.100 millones de la cuenta y secuestraría preventivamente la tradicional sede ubicada en el Park Way, en Bogotá, hasta dirimir el caso. ¿La razón? Un supuesto incumplimiento a un contrato de 2022.
El demandante, Marlon Díaz, había logrado firmar ese contrato gracias a su cercanía con uno de los antiguos presidentes del partido. Sin embargo, le habían perdido la pista luego de que él, como representante legal de la empresa que los acusa, se viera inmerso en problemas financieros con otras firmas y con la Dian.