Paro Nacional este 9 de abril: puntos de concentración, bloqueos y más

En la antesala del 9 de abril, distintos sectores sociales, productivos y ciudadanos anunciaron que se sumarán a una jornada de Paro Nacional convocada para esa fecha. La protesta gira en torno al rechazo al alza en los avalúos catastrales, una medida que ha generado molestia especialmente en zonas rurales.
El origen de la inconformidad está en la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que establece la actualización automática de avalúos catastrales en predios rurales de 527 municipios a partir de 2026.