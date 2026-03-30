Pareja secuestrada por disidencias de ‘Calarcá’ ocultó a sus 5 hijos para evitar su reclutamiento y ahora no aparecen

Sus nombres son desconocidos, pero su historia no. En las últimas horas, el relato de una familia en Caquetá ha conmocionado al país entero: a inicios de marzo, las disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a una madre y un padre quienes, antes de quedar en manos de los criminales, decidieron esconder a sus hijos en la selva. ¿La razón? No querían que los reclutaran. Son cinco hermanos, el menor tiene 3 años, el mayor tiene 16.
El problema es que, tras 11 días de cautiverio —bajo la mirada de alias Urias Perdomo y su hermana, alias La Morocha— y una peligrosa fuga, los padres lograron refugiarse en un campamento militar en Peñas Coloradas, pero cuando preguntaron por sus hijos la respuesta fue que nadie los había visto, nadie sabe dónde están.
Los padres siguen escondidos y protegidos, porque, tal y como dijo el Gobernador de Caquetá, Luis Fernando Ruiz, las disidencias de ‘Calarcá’ tienen “ubicados” a todos los miembros de los núcleos familiares de ciertos municipios. Además, según lo que les dijeron los criminales mientras mantenían secuestradas a las víctimas, planeaban matarlos este domingo, 29 de marzo.
El peligro es inminente, y con casos similares el reporte es el mismo, recurrente: los ciudadanos son amenazados con volver al cautiverio, o si no —dicen los delincuentes— “irán tras sus hijos”.
El reloj corre, y las fuerzas de seguridad deben llegar primero a los menores. Es por eso que la Gobernación de Caquetá, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y el Ejército Nacional han iniciado labores de búsqueda.