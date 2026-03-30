El papa León XIV mueve ficha latina: el nuncio en Colombia asume un poderoso cargo en el Vaticano

El papa León XIV ha realizado un importante cambio que involucra al nuncio apostólico en Colombia, luego de designar a Paolo Rudelli como nuevo sustituto para asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, uno de los cargos más importantes dentro de la Santa Sede.
Esto significa que el arzobispo italiano dejará de representar al Papa ante Colombia, labor que desempeñaba desde 2023, y asumirá una nueva función que consiste en coordinar el gabinete del Vaticano y administrar los asuntos diplomáticos dentro de la Iglesia católica.
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En cierta medida, Rudelli pasará a un nivel muy alto, similar al de un “primer ministro” o el “número 3” relevando al venezolano Edgar Peña Parra, quien ha sido designado en la Nunciatura Apostólica en Italia y San Marino. El italiano tendrá a partir de ahora una gran influencia en asuntos delicados y de interés global.
Por el momento existe la vacante en la Nunciatura Apostólica en Colombia, por lo que se espera que el sumo pontífice nombre próximamente al nuevo encargado de esta embajada religiosa.