40 años del Palacio de Justicia | Expresidente de la Corte Suprema desmintió a Petro: “El M-19 asesinó a Gaona”

Han pasado cuatro décadas desde la toma y retoma del Palacio de Justicia, uno de los episodios más dolorosos del siglo XX en Colombia. Aún hoy, la verdad sobre lo ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985 continúa siendo motivo de controversia.
El expresidente de la Corte Suprema José Roberto Herrera, quien integró la Comisión de la Verdad del alto tribunal junto con Nilson Pinilla y Jorge Aníbal Gómez, reiteró en entrevista con la editora general de Revista Semana, Cristina Castro, que la muerte del magistrado Manuel Gaona Cruz fue causada por un guerrillero del M-19.