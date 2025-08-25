Padres de Ivonne Latorre dicen que su muerte en Egipto no fue accidental: “Si mandó mensajes de alerta es porque quería vivir”

Los padres de Ivonne Daniela Latorre, la joven colombiana que murió en extrañas circunstancias en Egipto tras asistir al festival de música electrónica Zamna, rompieron el silencio y aseguran que su hija no sufrió un accidente, sino que habría sido víctima de un hecho violento. Tito Latorre y Mary Sánchez relataron en el programa Los Informantes los días de angustia que vivieron desde que perdieron contacto con ella hasta que recibieron la noticia de su muerte hace 4 meses. Ivonne viajó a El Cairo a finales de abril con una amiga, Estefanía Bedoya. El 28 de ese mes, la familia recibió una llamada que alertaba sobre su desaparición. Poco después, la joven fue hallada en coma con múltiples fracturas y días más tarde falleció en un hospital.

Según la madre, Mary, la última vez que vio a su hija fue ya sin vida, cuando viajó hasta Egipto para reconocerla: “Cuando la vi, yo sentí que ella se iba a levantar de la cama”. Asegura que en las últimas horas de vida de su hija “la veía feliz en fiesta (...) Cuando subió fotos de Egipto, yo sí sentía como una sensación ‘Dios mío, guárdamela, protégemela’, porque estaba muy lejos”. Ivonne tenía 28 años, estudiaba Economía en la Universidad de Antioquia y residía en Barcelona. El padre sostiene que Ivonne alcanzó a enviar mensajes de auxilio en los que advertía que la iban a secuestrar, lo que, según él, descarta la posibilidad de que se tratara de una caída fortuita. “Si mi hija dejó un aviso de peligro, ella tenía miedo, porque su vida corría peligro. No se lanzó por angustia o por drogas, ella quería vivir”. En medio de la reconstrucción de los hechos, el nombre de Jessi Escobar, una mujer trans colombiana residente en Egipto, aparece como una pieza clave. Según Tito Latorre, las autoridades les confirmaron que existen videos de cámaras de seguridad en los que Ivonne al parecer discute con ella en una estación de gasolina, poco antes de desaparecer. “Es acompañante, como dama de compañía, y tiene todas sus redes cerradas”, aseguró el padre.