Padre de Valeria Afanador dijo que “hay una responsabilidad directa del colegio”

Luego de que Medicina Legal entregara su dictamen sobre la causa de muerte de Valeria Afanador (de 10 años), quien fue hallada muerta el pasado 29 de agosto en el municipio de Cajicá, el padre de la menor, Manuel Afanador, habló sobre los hallazgos que hizo esa entidad. La menor estuvo desaparecida desde el 12 de agosto en su colegio.
Medicina Legal señaló que las evidencias forenses, “la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias”.