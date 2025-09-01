Padre de Valeria Afanador dijo que “hay una responsabilidad directa del colegio”

Luego de que Medicina Legal entregara su dictamen sobre la causa de muerte de Valeria Afanador (de 10 años), quien fue hallada muerta el pasado 29 de agosto en el municipio de Cajicá, el padre de la menor, Manuel Afanador, habló sobre los hallazgos que hizo esa entidad. La menor estuvo desaparecida desde el 12 de agosto en su colegio. Le puede interesar: Valeria Afanador murió ahogada, según dictamen de Medicina Legal: “ingirió agua y residuos de pantano”. Medicina Legal señaló que las evidencias forenses, “la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias”.

Ante esto, Afandor dijo en declaraciones a medios que “hasta ahora, no se evidencian rasgos de algún otro proceso que le han hecho a Valeria a nivel sexual o físico preliminarmente y se siguen las líneas de investigación y las hipótesis”. Así mismo, aseguró que habló con el vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero, para señalarle que “ella no salió sola” del colegio el día de su desaparición. “Claramente, conocemos tanto a nuestra hija”, dijo al respecto.

“La idea es poder seguir indagando sobre esa línea para llegar a los culpables de este hecho. Como dice el doctor (Julián) Quintana: una causa es el ahogamiento, pero hay que llegar a la causa raíz de ese hecho”, añadió Manuel Afanador. Por otro lado, señaló al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, de Cajicá, por el desenlace de la búsqueda de su hija. “El doctor Quintana será el responsable de llevar todo ese proceso, pero sí, claramente hay una responsabilidad directa del colegio, pues porque la niña estuvo sola durante mucho tiempo”. Vale recordar que el abogado dijo este lunes que “la omisión del colegio terminó en el homicidio”, que es la principal hipótesis que maneja la Fiscalía sobre la muerte de Valeria.