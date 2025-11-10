Video I Díaz, Lucumí, Carrascal y Angulo brillaron con gol antes de unirse a la Selección Colombia

Luis Díaz no fue el único representante que de qué hablar el pasado fin de semana en el fútbol internacional. Otros dos jugadores colombianos también se reportaron con gol antes de sumarse a la concentración de la Selección de mayores en Estados Unidos, donde el equipo dirigido por Néstor Lorenzo disputará sus últimos amistosos del año frente a Nueva Zelanda y Australia.
El primero en encender la jornada fue Díaz, quien el sábado convirtió un tanto de antología con el Bayern Múnich en la Bundesliga, tanto que aún genera comentarios en redes sociales por su calidad técnica y definición.