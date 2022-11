El Pacto Histórico que lidera el presidente Gustavo Petro prepara sus fichas para las elecciones de alcaldes y gobernadores de 2023 en las que intentarán quedarse con buena parte del poder de la capital y las regiones. Para ello, y pese a lo que han prometido en campaña, la coalición no descarta unirse a partidos tradicionales como el Conservador y el de la U.

En cuanto a líneas rojas, dijo que el Pacto no se aliaría “nunca” con Cambio Radical o el Centro Democrático, a quienes tildó de estar en una “mentirosa oposición”.

Según dijo, los políticos que aspiren a ser candidatos del PH deberán vencer en consulta a los otros aspirantes. “Por ejemplo, en una ciudad pueden salir candidatos a la alcaldía del Polo, Maíz, UP o Colombia Humana. El que gane la consulta será candidato del Pacto”, dijo Bolívar.

Lo interesante es que el senador no descartó alianzas con partidos tradicionales como el de la U y el Conservador. Sobre ellos dijo que “podrían interesarse, en algunas ciudades o departamentos, en hacer coalición con el Pacto Histórico, pero ahí es donde debemos decidir si vamos por el cambio regional también o nos seguimos utilizando mutuamente. Opino que debemos ir sin ellos”, dijo.

Aunque, a título personal, el senador sí puso otras condiciones más ideológicas para apoyar a candidatos con el Pacto Histórico. “De mi parte no apoyaré una sola candidatura de nadie que no haya militado en partidos alternativos, que demuestre que apoyó a Petro en sus campañas y que me demuestre su honestidad y coherencia con la causa”, trinó.