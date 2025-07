WSJ publicó que Trump le envió carta de cumpleaños a Epstein con un dibujo de mujer desnuda; el presidente lo niega y anuncia demanda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con demandar al diario Wall Street Journal (WSJ) por publicar un artículo en el que afirma que el mandatario le envió una carta al financiero Jeffrey Epstein en 2003 que contenía un dibujo de una mujer desnuda.

El diario afirma que la carta dirigida a Epstein, quien fue hallado muerto en su celda en 2019 cuando aguardaba su juicio por presunto tráfico sexual, formaba parte de una colección de mensajes para su 50 cumpleaños. El periódico dice que revisó la carta, pero no publicó una imagen.

“La carta concluye: ‘Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto’”, señala el artículo publicado este jueves.

“Dentro del contorno de la mujer desnuda había una nota mecanografiada que simulaba una conversación imaginaria entre Trump y Epstein, escrita en tercera persona”, detalla el periódico.

“La firma del futuro presidente es un ‘Donald’ garabateado bajo la cintura de la mujer, imitando vello púbico”, reportó el medio.

Trump negó haber escrito esa carta o haber hecho el dibujo: “Ese no soy yo, esto es una falsedad”, dijo Trump al periódico. “Yo no hago dibujos de mujeres”, dijo. “No es mi lenguaje, no son mis palabras”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que “el WSJ se negó a mostrarnos la carta y admitió que ni siquiera la tienen en su poder cuando les pedimos que verificaran el supuesto documento en el que basan TODA su historia falsa (sic)”

Asimismo, el presidente estadounidense estalló contra el medio, afirmando que fueron “advertidos de que la supuesta carta que publicaron a Epstein, dirigida por el presidente Trump, era falsa y que, si la publicaban, serían demandados”, publicó el republicano en su red social Truth Social.

“La editora del Wall Street Journal, Emma Tucker, fue informada directamente por Karoline Leavitt y por el presidente Trump de que la carta era FALSA, pero Emma Tucker no quiso oír eso”, declaró el mandatario. “De todos modos, están siguiendo con una historia falsa, maliciosa y difamatoria”.

Trump se enfrenta a críticas de parte de su base conservadora que acusa al gobierno de encubrir detalles escabrosos de los delitos de Epstein para proteger a millonarios y a las élites.

Debido a la presión sobre Trump por los “archivos de Epstein”, el presidente también aseguró que “basándome en la ridícula cantidad de publicidad dada a Jeffrey Epstein, le he pedido a la Fiscal General Pam Bondi que presente todos y cada uno de los testimonios pertinentes del Gran Jurado, sujeto a la aprobación del Tribunal. ¡Esta estafa, perpetuada por los demócratas, debería terminar, ahora mismo!”.

Y es que el pasado fin de semana, Trump salió en defensa de Bondi al sugerir que los llamados “archivos Epstein” eran un engaño del Partido Demócrata, sin especificar qué provecho podrían sacar de este tema.

“No desperdiciemos tiempo y energía en Jeffrey Epstein, alguien que no le importa a nadie”, había dicho.

Trump, que aparece en un video de hace varios años en una fiesta junto a Epstein, ha negado que él fuera nombrado en los archivos del caso o que tuviera conexión alguna con el financiero.

En campaña, Trump dijo que no iba a tener “ningún problema” en hacer públicos los archivos relacionados.

Epstein fue encontrado muerto en su celda tras ser acusado de tráfico sexual de jóvenes y menores de edad.

La extrema derecha está convencida de que hay una lista secreta con los nombres de los clientes de Epstein y creen que el financiero fue asesinado como parte de una conspiración.

Un memorando del Departamento de Justicia y la policía federal (FBI) dice que carecen de pruebas sobre una “lista de clientes” o chantajes a personalidades poderosas.

Confirmaron que Epstein se suicidó y dijeron que no proporcionarán más información sobre el caso.