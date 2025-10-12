Un año de la Operación Perseo en El Plateado, Cauca: sigue bajo fuego y terror

Hace exactamente un año, el 12 de octubre de 2024, el presidente Gustavo Petro hacía un estruendoso anuncio: “Por orden del presidente de la República y después de más de 5 años de dominio sobre el Plateado del EMC, que convirtió la región en una bolsa internacional de la cocaína, entra el Ejército de la Patria, de Bolívar, Nariño y Santander al plateado (sic). Hoy El Plateado es Colombia”, dijo el mandatario en la red social X el 12 de octubre de 2024.
Finalizó con una promesa: “A todos los campesinos del cañón del Micay, se les entregará, después de la acción militar, el poder en la región, semillas de producción lícita y atención social del Estado”.