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Ofrecen hasta $100 millones de recompensa por asesinos del jefe de bomberos de Anorí, Antioquia

El gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que hay “indicios sólidos” para identificar a los homicidas.

  • Deibi Arboleda (der.) había llevado el cuerpo de bomberos de Anorí a tener reconocimiento subregional. Acá, con el gobernador Andrés Julián Rendón. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA ANORÍ
    Deibi Arboleda (der.) había llevado el cuerpo de bomberos de Anorí a tener reconocimiento subregional. Acá, con el gobernador Andrés Julián Rendón. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA ANORÍ
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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Hasta cien millones de pesos de recompensa por información que conduzca a la captura de los autores del asesinato del comandante de los bomberos voluntarios de Anorí ofreció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Deibi Arboleda apareció muerto en la tarde de este jueves, 27 de agosto, en una zona rural de ese municipio.

“Mi solidaridad y abrazo para su familia, sus seres queridos y todos los bomberos que hoy despiden a uno de los suyos”, expresó el mandatario seccional en su cuenta de X, quien indicó que las autoridades ya cuentan con “indicios sólidos” para hallar a los responsables del crimen.

Así mismo, pidió que las investigaciones avancen con celeridad, con el fin de que el homicidio del bombero y líder comunitario no quede impune.

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A la par con su labor como jefe del cuerpo de bomberos voluntarios de esta municipalidad del nordeste antioqueño, Arboleda era comerciante; específicamente, tenía una ferretería.

Resulta que en Anorí está plagado de grupos ilegales, entre ellos las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo; ni la Policía ni el inspector de policía pueden desplazarse hasta el área rural para el levantamiento de cadáveres; quienes lo hacen son los bomberos, que son reconocidos por su carácter humanitario.

Esa fue la razón para que este jueves, cuando el secretario de gobierno, Isaí Cortés recibió una llamada hacia las 4:30 p.m. denunciando la presencia de un cuerpo en la vía que conduce a la vereda Las Lomitas, a unos 3 kilómetros de distancia, tratara de comunicarse justamente con el comandante de esa organización de socorro.

Sin embargo, este, que solía dar una respuesta inmediata a los llamados de Cortés, no contestó el teléfono. Al momento le confirmaron al funcionario que el motivo es que justamente era él el muerto.

También le sugerimos ver: Van 90 líderes sociales asesinados y 77 masacres este año, alerta Defensoría del Pueblo

Los móviles del asesinato todavía no han sido establecidos. Solo se conoce que este estaba en su finca, al parecer paseando a su perro y fue llamado por unas personas. Luego se escucharon los disparos.

La Fundación Sumapaz, una ONG defensora de derechos humanos que despliega su acción en Antioquia, lamentó lo ocurrido y destacó que Arboleda no solo se distinguía como bombero, sino que era “reconocido por la comunidad como líder comunitario, muy sensible a las causas sociales”.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿De cuánto es la recompensa por información sobre los responsables del asesinato del comandante de Bomberos de Anorí?
La recompensa es de hasta $100 millones de pesos y fue ofrecida por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por información que permita conducir a la captura de los responsables del asesinato de Deibi Arboleda.
¿Quién era Deibi Arboleda, el comandante de los Bomberos de Anorí asesinado?
Deibi Arboleda era el comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de Anorí, además de líder comunitario y comerciante. También tenía una ferretería en el municipio.
¿Cuándo y dónde fue asesinado el comandante de Bomberos de Anorí?
Deibi Arboleda fue encontrado muerto en la tarde del jueves 27 de agosto, en una zona rural de Anorí. El cuerpo apareció en la vía que conduce hacia la vereda Las Lomitas, aproximadamente a tres kilómetros del municipio.

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