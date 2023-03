ONU Colombia recibió 12 denuncias de asesinatos de líderes sociales en lo que va de 2023

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia publicó este martes un informe en el que aseguró que recibió 12 denuncias de asesinatos de líderes sociales en el país durante enero de 2023, de las que once están en proceso de verificación y una fue declarada no concluyente, porque la entidad no logró verificarla.

“La Oficina considera como casos verificados aquellos donde exista el carácter de defensor o defensora de la persona, de acuerdo con la definición de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, y cuando una de las hipótesis de su homicidio esté vinculada a su actividad como defensor o defensora”, aclara el informe.