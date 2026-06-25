La ONU anuncia que colaborará con el Gobierno de Abelardo de la Espriella

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó la disposición de la organización para colaborar con el Gobierno del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, luego de las elecciones presidenciales celebradas el 21 de junio. A través de una declaración divulgada por su portavoz, la ONU destacó el desarrollo pacífico de la segunda vuelta, reconoció la participación de los ciudadanos y reiteró su compromiso de continuar apoyando los esfuerzos nacionales en materia de paz, seguridad, desarrollo sostenible y prosperidad. El pronunciamiento fue conocido el mismo día en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó la credencial que acredita a De La Espriella como presidente electo de Colombia.

ONU destaca la jornada electoral y hace un llamado al diálogo

Durante una rueda de prensa, el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, señaló que Guterres valoró la participación ciudadana y el desarrollo del proceso electoral. “(Guterres) acoge con satisfacción la amplia participación de los votantes en la segunda vuelta celebrada el 21 de junio, que reafirma la solidez de la democracia colombiana. Reconoce los esfuerzos decididos y coordinados de las autoridades que hicieron posible un proceso seguro y ordenado”, aseguró el portavoz. La declaración también resalta el trabajo de las autoridades encargadas de la organización y seguridad de la jornada electoral, al considerar que las acciones coordinadas permitieron que el proceso se desarrollara de forma ordenada. Además, el secretario general hizo un llamado para que las distintas fuerzas políticas continúen trabajando de manera conjunta. “El secretario general espera que todos los actores políticos trabajen juntos para seguir fortaleciendo la confianza en todo el país”, añadió el portavoz.

António Guterres destacó el desarrollo pacífico de las elecciones presidenciales del 21 de junio. FOTO: Colprensa

Compromiso de cooperación con la administración entrante