Tras varios días luchando por su vida, murió hombre que fue atacado con ladrillo en riña en Caldas

El hombre se habría enfrascado, al parecer, en una pelea con un compañero de trabajo. Aquí los detalles.

  • El hombre habría sido trasladado a un centro asistencia donde después de varios esfuerzos médicos falleció por una lesión craneoencefálica. FOTO DE REFERENCIA: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 1 hora
bookmark

Un lamentable hecho de intolerancia acabó con la vida de otra persona en Antioquia. Un hombre de 46 años murió en el Hospital General de Medellín como consecuencia de las heridas que sufrió días atrás en medio de una riña ocurrida en zona rural del municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá.

La víctima fue identificada como Matías de Jesús Echeverry Villegas. De acuerdo con la información preliminar, los hechos se remontan al pasado 7 de febrero, hacia las 7:25 de la mañana, en la vereda La Chuscala, específicamente en el sector de la unidad cerrada Quintas de La Chuscala.

Según lo conocido, Echeverry habría sostenido una acalorada discusión con un compañero de trabajo que terminó en una agresión física. En medio de la riña, el presunto agresor le habría lanzado un elemento contundente, al parecer un ladrillo, impactándolo fuertemente en la cabeza.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl en Caldas, donde recibió atención inicial. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión craneoencefálica, el 9 de febrero fue remitido al Hospital General de Medellín, donde permaneció bajo observación médica.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, el hombre falleció después de luchar varios días por su vida. Por el momento, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido y determinar la responsabilidad del presunto agresor en este caso.

Utilidad para la vida