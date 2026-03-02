¿Ya la escuchó? Ella es Olivia Dean, la nueva joya del pop británico

Tiene 26 años, una imagen fresca y ligera, sin tanta parafernalia. Su madre es jamaicana-guyanesa y su padre inglés. Comenzó en la música desde los 16 años cuando empezó a componer canciones, aprendió a tocar la guitarra y el piano de forma autodidacta. “A los 17, comenzó a realizar actuaciones callejeras en South Bank. Dean actuó en el concierto de graduación, lo que atrajo la atención de Emily Braham de Yo&Co, a quien contrató como su manager”, cuenta su reseña.
De ahí en adelante ha sido todo un ascenso, pausado y tranquilo, pero en ascenso. Su primer contrato discográfico lo firmó tras los millones de reproducciones que logró la canción Reason to Stay, que Olivia misma autoeditó como su sencillo debut en la música. Fue AMF Records y Virgin EMI Records quienes vieron en Olivia la joya en la que podía convertirse. “En noviembre de 2019, lanzó el sencillo OK Love You Bye, así como su EP debut con el mismo nombre que constaba de cuatro canciones grabadas en un pub reformado en el este de Londres. Ese año, fue elegida Artista Destacada de la Semana de la BBC Introducing London y actuó en un espectáculo de la BBC Music Introducing en The Lexington, Islington”, dice su biografía.
Pero llegó la pandemia y con esta Olivia se centró en sus redes sociales; además, recorrió el Reino Unido en un camión amarillo pintado con su nombre, una margarita con el lema “flower power” y el logo de Black Lives Matter, ofreciendo actuaciones al aire libre para fans y transeúntes. Conciertos en los que hubo de todo, desde 5 asistentes, por ejemplo.