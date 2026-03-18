Denuncian que ofensiva del ELN deja más de 6.000 personas confinadas en Chocó

La situación de orden público en el departamento del Chocó ha levantado las alarmas en las últimas horas. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba lanzó una alerta sobre el inicio de nuevas acciones criminales por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantienen en vilo a varias comunidades rurales y centros urbanos de la región. “Se presenta confinamiento ilegal a 6.047 personas debido al anuncio de constreñimiento armado indefinido por parte del ELN”, aseguró la mandataria local a la FM. De acuerdo con Córdoba, desde ayer se oficializó una restricción a la movilidad que afecta específicamente el desplazamiento en varios ríos de la zona. “Desde las 00:00 hrs del día de hoy (martes), ha comenzado un nuevo constreñimiento ilegal anunciado por el ELN en el municipio de Bajo Baudó, específicamente en los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa”, denunció la gobernadora a través de sus canales oficiales.

Vale recordar que este tipo de acciones, los cuales el grupo armado denomina “paros armados”, impiden el tránsito de alimentos, medicinas y misiones humanitarias, dejando a cientos de familias en situación de incomunicación.

Ataques con drones: una nueva amenaza

Por otro lado, la gobernadora también detalló una preocupante escalada en los métodos de ataque utilizados por el grupo armado. En su mensaje, detalló que en el municipio de Río Iró, la estación de Policía de la cabecera municipal fue blanco de artefactos explosivos lanzados por drones. “Durante el día de ayer (lunes) este mismo grupo atacó la estación de policía de Santa Rita, cabecera municipal del municipio de Rio Iró, mediante granadas transportadas por drones”, reveló la funcionaria. Córdoba enfatizó que esta modalidad de ataque no es un hecho aislado, sino una estrategia que se está repitiendo: “Este es el tercer ataque consecutivo que sufre este municipio, y se suma a otros casos como el del municipio de San José de Palmar”.