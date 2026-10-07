Mientras capos salen de la Ofac, Petro y sus cercanos se quedan

‘Gordo Lindo’, ‘El Arquitecto’, ‘Flechas’ y otros antiguos pesos pesados del narcotráfico colombiano fueron sacados de la Lista Clinton de Estados Unidos.

También salieron decenas de empresas que durante años estuvieron bajo las sanciones de los gringos. Gustavo Petro, Nicolás Petro, Verónica Alcocer y Armando Benedetti, en cambio, siguen incluidos.

La decisión fue publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En total, fueron retiradas 125 personas y entidades de sus listas de sanciones.

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En el caso de Colombia, salieron 37 personas y 31 empresas, relacionadas principalmente con cinco estructuras del antiguo Cartel del Norte del Valle y una de la Oficina de Envigado.

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Francisco Javier Zuluaga Lindo, ‘Gordo Lindo’, quien permanecía en la lista desde 2007. Fue extraditado a Estados Unidos en 2008 y condenado a 21 años de prisión por narcotráfico.

Cumplió nueve años y regresó a Colombia en 2018. También fue retirado Pedro Antonio Bermúdez Suaza, ‘El Arquitecto’, señalado por Estados Unidos de servir como enlace entre organizaciones colombianas y mexicanas para el envío de cocaína.

Otro es Jhon Eidelber Cano Correa, ‘Flechas’, antiguo integrante de la estructura de Wilber Varela, alias Jabón, quien fue extraditado y condenado en Estados Unidos.

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La depuración también alcanza a otras personas y compañías que habían sido señaladas por su relación con organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos.

Mientras esos nombres salen del listado, permanecen allí el expresidente Petro y las personas de su entorno sancionadas en octubre de 2025.

De hecho, en junio pasado, durante su visita a Colombia, el senador de Estados Unidos Bernie Moreno (Partido Republicano) dijo que era posible que Petro fuera sacado de esa lista “fatal”.

“Yo creo que eso es posible y probable. Obviamente lo que es importante es qué pasa sobre las próximas cinco semanas con las investigaciones, pero yo creo que está yendo muy bien”, afirmó entonces. Eso, al menos en esta oportunidad, no ocurrió.