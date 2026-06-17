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La OEA despliega observadores para la segunda vuelta presidencial; estará en 26 departamentos

La Organización de Estados Americanos acompañará la segunda vuelta, en la que se disputarán la Presidencia entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella el próximo 21 de junio, con una misión integrada por 95 observadores de 22 nacionalidades.

  • La Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó que esta será la misión número 26 que despliega en Colombia. Foto: Manuel Saldarriaga / OEA
    La Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó que esta será la misión número 26 que despliega en Colombia. Foto: Manuel Saldarriaga / OEA
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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La Organización de Estados Americanos (OEA) anunció el despliegue de su Misión de Observación Electoral (MOE) para la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo 21 de junio en Colombia, en la que se enfrentarán Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

La misión estará integrada por 95 observadores y especialistas de 22 nacionalidades. El equipo será encabezado por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, y tendrá presencia en 26 departamentos y en Bogotá. Además, realizará observación en Barcelona, Madrid, Nueva York, Miami y Washington, ciudades con participación de votantes colombianos en el exterior.

Entérese: Denuncian a Gustavo Petro ante la MOE por hacer “intervención política” y poner en riesgo la contienda electoral

Según informó la OEA en un comunicado, la misión dará continuidad al trabajo realizado durante la primera vuelta presidencial y hará seguimiento a aspectos relacionados con la organización y logística electoral, el voto en el exterior, la tecnología utilizada en el proceso, el financiamiento político, la justicia electoral y la violencia electoral.

La observación también incluirá el desarrollo de las campañas, la cobertura de los medios de comunicación y la comunicación digital durante los días previos a la elección.

La organización confirmó que esta será la misión número 26 que despliega en Colombia. Una vez concluida la jornada electoral, presentará un informe con observaciones y recomendaciones sobre el proceso. La misión cuenta con financiación de los gobiernos de Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia e Italia.

La misión de observación en las primera vuelta presidencial hizo un llamado público a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella para promover respeto y diálogo durante la campaña de segunda vuelta. Esto tras los intercambios entre las campañas de ambos candidatos.

La OEA no será el único organismo presente durante la jornada electoral. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, también participarán misiones de IDEA Internacional, Transparencia Electoral, la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).

Lea más: Abelardo de la Espriella plantea evaluar la salida de Colombia de la ONU y la OEA si llega a la Presidencia

A estas misiones se sumarán más de 15.000 observadores nacionales que acompañarán el desarrollo de las votaciones en distintas regiones del país y contará con un esquema especial de vigilancia, pues el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que organismos de inteligencia han detectado información sobre posibles disturbios posteriores a las elecciones, por lo que el Gobierno activó desde el día de ayer 16 de junio un Puesto de Mando Unificado de seguridad y ciberseguridad.

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La observación internacional tendrá un componente especial en el exterior para esta segunda vuelta, por lo que dejó habilitados más de 1,4 millones de colombianos para votar fuera del país, distribuidos en 67 naciones. Ese proceso también será monitoreado por la misión de la OEA desde cinco ciudades internacionales.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos observadores enviará la OEA para la segunda vuelta presidencial en Colombia?
La Organización de Estados Americanos desplegará una misión integrada por 95 observadores y especialistas de 22 nacionalidades para acompañar la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. La misión tendrá presencia en gran parte del territorio nacional y también realizará seguimiento al voto de los colombianos en el exterior.
¿Qué hará la misión de observación electoral de la OEA durante la segunda vuelta presidencial?
La misión supervisará aspectos como la organización de las elecciones, la logística electoral, el financiamiento político, el uso de tecnología en el proceso, la justicia electoral, la violencia asociada a la campaña, el comportamiento de los medios de comunicación y la comunicación digital de los candidatos y sus campañas.
¿En cuáles regiones de Colombia estará presente la misión de observación de la OEA?
La misión tendrá presencia en 26 departamentos y en Bogotá. Además, realizará observación internacional en ciudades con alta participación de votantes colombianos en el exterior, como Barcelona, Madrid, Nueva York, Miami y Washington.
¿Quién liderará la misión de observación electoral de la OEA en Colombia?
La misión será encabezada por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, quien tendrá la responsabilidad de coordinar el trabajo de observación y presentar posteriormente las conclusiones y recomendaciones sobre el desarrollo de la jornada electoral.
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