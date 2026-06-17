La OEA despliega observadores para la segunda vuelta presidencial; estará en 26 departamentos

La Organización de Estados Americanos (OEA) anunció el despliegue de su Misión de Observación Electoral (MOE) para la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo 21 de junio en Colombia, en la que se enfrentarán Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. La misión estará integrada por 95 observadores y especialistas de 22 nacionalidades. El equipo será encabezado por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, y tendrá presencia en 26 departamentos y en Bogotá. Además, realizará observación en Barcelona, Madrid, Nueva York, Miami y Washington, ciudades con participación de votantes colombianos en el exterior. Entérese: Denuncian a Gustavo Petro ante la MOE por hacer “intervención política” y poner en riesgo la contienda electoral Según informó la OEA en un comunicado, la misión dará continuidad al trabajo realizado durante la primera vuelta presidencial y hará seguimiento a aspectos relacionados con la organización y logística electoral, el voto en el exterior, la tecnología utilizada en el proceso, el financiamiento político, la justicia electoral y la violencia electoral. La observación también incluirá el desarrollo de las campañas, la cobertura de los medios de comunicación y la comunicación digital durante los días previos a la elección.

La organización confirmó que esta será la misión número 26 que despliega en Colombia. Una vez concluida la jornada electoral, presentará un informe con observaciones y recomendaciones sobre el proceso. La misión cuenta con financiación de los gobiernos de Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia e Italia.

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