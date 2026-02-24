Mariposas, cultura y tradición: El nuevo rostro del pasaporte de los colombianos

Mariposas amarillas que alzan vuelo entre lugares característicos de Colombia. Con fondo irisado y detalles autóctonos, así es el nuevo pasaporte colombiano que el presidente Gustavo Petro presentó formalmente este lunes 23 de febrero y que, según afirmó, incorpora tecnología holográfica para reforzar la seguridad.
Desde Casa de Nariño, el jefe de Estado explicó que el nuevo pasaporte incorpora elementos de verificación y seguridad basados en tecnología por medio de hologramas.
“Esta es una forma de verificar la validez, todos estos hologramas de colores que muestran mariposas amarillas, diferentes marcas que los expertos ya en la migración reconocerán como válidos o no, o cualquier migración de cualquier país”, afirmó.
Además, el mandatario señaló que el documento permitirá validaciones en línea. “Incluso quedan en forma en línea; cualquier persona en cualquier país de migración que esté atenta podrá ver cómo cualquier colombiano entra a cualquier país en tiempo real; es una nueva tecnología que implica seguridad para los colombianos, las colombianas y para el mundo en general”, dijo.