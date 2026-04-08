Acabó la intervención del Gobierno a Nueva EPS y ahora nadie sabe quién está al mando

El decreto que prorrogaba la intervención del Gobierno Nacional (a través de la Superintendencia Nacional de Salud) a Nueva EPS venció el 3 de abril de 2026. La pregunta es: ¿Ahora quién está al mando?, la respuesta es: nadie sabe.

En entrevista con La FM, Fabio Aristizábal Ángel, exsuperintendente de salud, calificó el panorama como “dramático”. Y es que los problemas jurídicos y administrativos al rededor de la situación dejan en el limbo a 11 millones de afiliados.

“Es el reflejo del desconocimiento, de la improvisación y de la falta de compromiso por parte de este gobierno, no solamente con la salud de los colombianos, sino con el sistema de salud colombiano. Pero acá es evidente que estamos ante un limbo institucional”, explicó para el medio citado.

El exsuperintendente criticó la falta de acción del Gobierno para un problema que no surgió de la nada, sino que se sabía con antelación que se iba a presentar. Y es que no hay ni nuevo gerente de la EPS ni han anunciado una prórroga en la intervención (sería la segunda prórroga durante este Gobierno).

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En medio de la incertidumbre, las preocupaciones ciudadanas por el servicio de Nueva EPS crece, pues se encuentra en estado crítico. Según la Superintendencia de Salud, las quejas de Nueva EPS (intervenida por el Gobierno) pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025.

Lo peor es que, según reveló la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, de esas más de quinientas mil tutelas hay más de 120.000 que siguen en el correo de Nueva EPS sin abrir. Es decir: ni siquiera han sido revisadas o leídas por alguien.