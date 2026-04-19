Datos omitidos y plazos vencidos: las jugadas tras intervención de Nueva EPS

Al sector salud del Gobierno no le cabe un cuestionamiento o traspié más. El ministro Guillermo Jaramillo pasó al banquillo por presuntamente desacatar las órdenes de la Corte Constitucional sobre los recursos para las entidades promotoras de salud (EPS).
El exalcalde Daniel Quintero, imputado por presunto peculado (robar recursos públicos) y prevaricato (emitir decisiones ilegales), llegó a la Superintendencia de Salud a manejar un presupuesto de más de $562.734 millones y el destino de 22,8 millones de afiliados de aseguradoras intervenidas.
Y un Tribunal suspendió la intervención a Coosalud por considerar que esa medida no la había mejorado, y siete altos funcionarios denunciaron que la intervención a la Nueva EPS por otro año fue ilegal. Todo eso en una sola semana (la pasada).
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Y aún le quedan cuatro meses de gobierno al presidente Gustavo Petro (y la posibilidad real de tener a un heredero de su proyecto político como sucesor) para insistir en su cruzada de cambiar, por las buenas o por las malas, el sistema de salud.
Ese último hecho referente a la EPS más grande del país, con 11,5 millones de afiliados, resulta ser el más delicado. No solo por tratarse de una de las empresas más importantes y con más presupuesto de Colombia, sino por los presuntos vicios legales que tuvo la resolución de la Supersalud que ordenó la intervención forzosa por otro año de esa aseguradora.