Video | Alias Naín se burló de la recompensa que ofrecen por su captura: “$1.000 millones dando vueltas relajadito”

“$1.000 millones dando vueltas, relajadito”, fue la frase con la que Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, se burló de la orden de captura que tiene en su contra por hechos criminales como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) o Los Pachenca, en La Guajira.

En un video se ve al delincuente conduciendo una moto y acompañado de su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita, mientras hablaba de la recompensa de hasta 500 millones de pesos que el Gobierno ofreció a quien brinde información que permita dar con su paradero. El diario Noticias Valledupar había informado que la recompensa aumentó a $1.000 millones, pero esto todavía no ha sido confirmado por el Ministerio de Defensa.

“Conquistador hasta la muerte. Estamos aquí, ve. $1.000 millones dando vueltas, relajaitos. Estamos es sorneados, papi, sornerito. En todos los rincones de la Guajira, mira, ve. Sornero, ve, sin tanto, sin tanto estrés. Para que digan que es con la IA ahora. No, que eso es con la IA. No, eso es con la IA. No, es nítido (sic)”, dijo “Naín” mientras conducía una moto en la que iba como parrillera “Bebecita”.