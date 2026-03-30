Medicina Legal culminó identificación de las 69 víctimas del accidente en Putumayo: estos son sus nombres

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este lunes que ya concluyó el proceso de identificación técnica de los 69 cuerpos recuperados tras el trágico siniestro del avión de la Fuerza Aérea Colombiana ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo.

A través de un omunicado, la entidad informó que el equipo de expertos forenses logró establecer la plena identidad de la totalidad de las víctimas que viajaban en la aeronave tipo C-130 Hércules.

A su vez, el director general del Instituto, Ariel Emilio Cortés Martínez, expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares de los fallecidos en este difícil momento.

La labor de identificación, que se extendió durante una semana debido a la complejidad del accidente, permitió dar respuesta a las familias que esperaban noticias sobre sus seres queridos.