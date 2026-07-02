En plena recta final del Gobierno, revelan cadena de nombramientos ‘exprés’ en Supernotariado

En medio del proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, una entidad se sumó al listado que será objeto de revisión de la gestión de Abelardo de la Espriella. Se trata de la Superintendencia de Notariado y Registro, adscrita al Ministerio de Justicia, que entra en la mira por unos nombramientos que se firmaron contrarreloj.
Este jueves se conoció que, en medio del proceso de transición de gobierno, esta entidad adelanta una serie de nombramientos en notarías de distintas regiones del país y prepara un proceso contractual cercano a los 20.000 millones de pesos para infraestructura tecnológica.