A un año del crimen habla la madre del fiscal Pecci: “No puede haber perdón jamás”

“Marcelo anhelaba tener un hijo. De hecho, ya era una persona de 45 años, debía haberlo tenido hace tiempo, pero no se dio. Pero él estaba muy contento, estaba feliz y muy ansioso de que llegara esa criatura. Supongo que iba a ser un excelente padre. Él era una persona muy dedicada en todas sus cosas. Caminaba hacia la perfección. Era una persona que hablaba lo justo, no decía ni más ni menos de lo que tenía que decir, era respetuoso y también le ayudaba mucho a la gente”.

“No, no les perdonaría jamás. Me mataron a mi hijo. Dejaron a un niño sin padre, amputaron a una familia que estaba empezando. No puede haber perdón jamás”.

“¿A vos te parece que ellos estuvieran arrepentidos un milímetro? Ellos miraban al techo y decían: ‘pido perdón’. No, eso no sirve. Ellos no tienen compasión. Esa gente realmente es una bomba de tiempo para la sociedad”.

¿Cómo fue la infancia de él?

“Él se crió en un colegio católico, la religión estaba muy por encima de todas las cosas. Era un niño perfecto, desde chiquitito. Era impecable, siempre. Era bastante estudioso, estaba entre los mejores alumnos. Le gustaba jugar tenis, lo jugaba muy bien. También le gustaba jugar fútbol. Cuidaba mucho a su papá y a mí. Además fue un excelente marido en el poco tiempo que estuvo con Claudia”.

¿Y cómo cambió su vida cuando decidió ser fiscal?

“La verdad, ya no tenía mucho tiempo para su vida personal. Trabajaba hasta las 12 de la noche. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, estaba en pie otra vez para volver a la Fiscalía. Se dedicó muchísimo a su trabajo. Yo creo que él nunca pensó que él era tan importante. Nunca se jactó de eso, al contrario, era una persona muy humilde. Creo que realmente no se dio cuenta de la magnitud de su trabajo. Nosotros le decíamos: ‘Marcelo, salí de ahí, es peligroso. ¿Por qué no pedís que te cambien de jurisdicción?’ Y él respondía: ‘no mamá, el que no anda en cosas turbias no tiene por qué temer, yo hago bien mi trabajo y no tengo por qué tener miedo de nada’”.

¿Pero alguna vez temió por su seguridad?

“No. Una vez hablando con su papá, Marcelo le dijo: ‘bueno y si tiene que pasar, pues no tengo hijos y si me tengo que morir, me muero’. Realmente no le tenía miedo a la muerte, en ese momento no tenía una familia o un hijo para cuidarse en extremo”.