Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Reprochable: Buscan a hombre señalado de brutal agresión contra niña de 4 años en Sibaté, Cundinamarca

La menor fue golpeada por quien sería su padrastro y se encuentra bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

  • Video muestra a un hombre golpeando a una niña de cuatro años, en el municipio de Sibaté, en Cundinamarca. FOTO: Captura de video
    Video muestra a un hombre golpeando a una niña de cuatro años, en el municipio de Sibaté, en Cundinamarca. FOTO: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Las autoridades permanecen en la búsqueda de un hombre señalado de una brutal agresión contra una menor de cuatro años, ocurrida en el municipio de Sibaté, Cundinamarca.

Este caso de maltrato infantil quedó registrado en un video en el que se observa al sujeto, identificado como Winder Alexis Moreno Sánchez -quien presuntamente sería el padrastro de la menor- golpeándola y amenazándola bajo el pretexto de enseñarle a contar los números.

Lea también: El caso de Mía Cataleya no es aislado: van 3.456 exámenes por posibles delitos sexuales contra menores en solo tres meses

El material audiovisual también evidencia el estado de indefensión de la menor al interior de una vivienda y la aparente ausencia de otro adulto que pudiera protegerla.

Tras una llamada de emergencia, las autoridades llegaron hasta la vivienda y trasladaron a la niña a un centro médico, donde comprobaron que presentaba contusiones. Sin embargo, hasta el momento se encuentra fuera de peligro.

El agresor escapó y se cree que estaría en el municipio de Soacha, Cundinamarca. El coronel Juan Andrés Gómez, comandante de la Policía de Soacha, informó que ya se desplegó un equipo de uniformados para dar con el paradero del responsable de este caso de maltrato infantil.

“La menor fue dejada a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Todas las capacidades operativas y judiciales de la Policía Nacional están enfocadas en lograr la ubicación de la persona responsable de estas lesiones”, dijo el coronel.

Entérese: Más de 3.700 menores de edad han sido víctimas de violencia sexual en 2026

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, rechazó de manera contundente cualquier acto de agresión a menores de edad en el municipio e hizo un llamado a las autoridades para que aceleren la búsqueda de Winder Alexis Moreno.

“En Soacha no habrá refugio para quienes atenten contra nuestros niños y niñas. Como alcalde, pero también como padre de familia, siento profunda indignación ante la brutal agresión de la que fue víctima una niña de tan solo 4 años en el municipio de Sibaté”, escribió el alcalde en su cuenta de X.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

También se ofreció una recompensa de hasta $10 millones a quien brinde información que permita la captura del padrastro para dar paso al debido proceso judicial.

Siga leyendo: Investigan muerte de estudiante de 16 años tras pelea de boxeo en colegio de Bogotá

Preguntas frecuentes

¿Qué pasó con la niña de 4 años en Sibaté?
Las autoridades investigan una presunta agresión cometida por su padrastro. La menor permanece bajo atención médica especializada.
¿Dónde ocurrió el caso?
Los hechos se registraron en el municipio de Sibaté, departamento de Cundinamarca.
¿Cómo denunciar un caso de maltrato infantil en Colombia?
Las denuncias pueden realizarse ante la Línea 141 del ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia o la Fiscalía General de la Nación.

Temas recomendados

Virales
Policía
Judicial
Violencia
Familia
Maltrato infantil
niñas
Videos
Menores de edad
Maltrato
agresión
Cundinamarca
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos