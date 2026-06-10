Reprochable: Buscan a hombre señalado de brutal agresión contra niña de 4 años en Sibaté, Cundinamarca

El material audiovisual también evidencia el estado de indefensión de la menor al interior de una vivienda y la aparente ausencia de otro adulto que pudiera protegerla.

Este caso de maltrato infantil quedó registrado en un video en el que se observa al sujeto, identificado como Winder Alexis Moreno Sánchez - quien presuntamente sería el padrastro de la menor- golpeándola y amenazándola bajo el pretexto de enseñarle a contar los números.

Las autoridades permanecen en la búsqueda de un hombre señalado de una brutal agresión contra una menor de cuatro años , ocurrida en el municipio de Sibaté, Cundinamarca .

Tras una llamada de emergencia, las autoridades llegaron hasta la vivienda y trasladaron a la niña a un centro médico, donde comprobaron que presentaba contusiones. Sin embargo, hasta el momento se encuentra fuera de peligro.

El agresor escapó y se cree que estaría en el municipio de Soacha, Cundinamarca. El coronel Juan Andrés Gómez, comandante de la Policía de Soacha, informó que ya se desplegó un equipo de uniformados para dar con el paradero del responsable de este caso de maltrato infantil.

“La menor fue dejada a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Todas las capacidades operativas y judiciales de la Policía Nacional están enfocadas en lograr la ubicación de la persona responsable de estas lesiones”, dijo el coronel.

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El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, rechazó de manera contundente cualquier acto de agresión a menores de edad en el municipio e hizo un llamado a las autoridades para que aceleren la búsqueda de Winder Alexis Moreno.

“En Soacha no habrá refugio para quienes atenten contra nuestros niños y niñas. Como alcalde, pero también como padre de familia, siento profunda indignación ante la brutal agresión de la que fue víctima una niña de tan solo 4 años en el municipio de Sibaté”, escribió el alcalde en su cuenta de X.

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